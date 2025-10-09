Senzacija na pomolu: Gvardiol i Kovačić ostaju bez trenera!? Ova vijest je potresla cijelu Englesku

Pepu Guardioli jedan od njegovih najbližih suradnika savjetovao je da napusti Manchester City i "regenerira se". Carles Planchart, bivši Cityjev analitičar, smatra da bi Guardiola trebao uzeti stanku od nogometa prije nego što potraži novi projekt. Planchart je radio s Guardiolom 18 godina u Barceloni, Bayern Münchenu i Cityju prije nego što je napustio Manchester na kraju prošle sezone.

- To je osobna odluka koju će morati donijeti. Mislim da bi svaki projekt trebao trajati pet ili šest godina, ne više. Ali ne samo kada je Guardiola u pitanju. Nakon toga se morate regenerirati. Kao prijatelj, rekao bih mu da potraži novi projekt jer još uvijek ima dug put pred sobom - rekao je Planchart španjolskim medijima.

Guardiola je prije 11 mjeseci potpisao novi ugovor s Cityjem, koji ga veže do lipnja 2027. godine. U srpnju je Guardiola ponovio da će uzeti pauzu od treniranja nakon što napusti City.

- Znam da ću nakon ove faze s Cityjem prestati, to je sigurno. Odlučeno je. Ne znam koliko ću dugo prestati, godinu, dvije godine, tri godine, pet, 10, 15, ne znam. Ali otići ću nakon ovog razdoblja s Cityjem jer se moram zaustaviti i usredotočiti na sebe, na svoje tijelo - kazao je Guardiola.

Guardiola je također rekao da potpuno razumije zašto je Jürgen Klopp prošle godine otišao iz Liverpoola nakon što je Nijemac priznao da mu ponestaje energije. Stoga je jasno da bi hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić mogli ostati bez trenera, možda i prije isteka ugovora koji Guardiolu veže za CityPlanchart vjeruje da je Guardiola ostao u Cityju tako dugo jer se klub tako dobro odnosio prema njemu i njegovom osoblju.

. - Zato je toliko godina u Cityju? tretirali su nas kao obitelj, pustili su nas da radimo kao da smo kod kuće. Nije se tako osjećao u Barci ili Bayernu. On je nogometni fanatik. Njegov je cijeli život na travnjaku. On je genij, stvaratelj. Njegova najveća snaga je način na koji izmišlja nogomet. U životu je najteže stvarati, sve ostalo su kopije. On je broj jedan u ovome - rekao je Planchart.

Nakon četiri uzastopna naslova Premier lige, City se prošle sezone suočio s problemima i izdržao je dugotrajnu krizu usred sezone prije nego što se oporavio u posljednjim mjesecima i završio na trećem mjestu. Također su izgubili finale FA kupa od Crystal Palacea. Guardiola je ponekad djelovao potišteno, a u jednom trenutku, nakon neriješenog rezultata 3-3 protiv Feyenoorda u Ligi prvaka, pojavio se s ogrebotinama po cijelom licu, što je izazvalo zabrinutost.

- Želim si nauditi - našalio se Guardiola nakon te utakmice, prije nego što se kasnije ispričao zbog te primjedbe.

Planchart vjeruje da su Cityjeve prošle sezone uglavnom bile posljedica pada energije nakon toliko uspjeha. Ozljede ključnih veznih igrača Rodrija i Phila Fodena također su bile važan faktor, dok je momčadi bila potrebna i obnova. Međutim, ove sezone bilo je znakova poboljšanja.

- Ponekad vam nedostaje energije, a kada upadnete u lošu dinamiku, teško je. U nogometu uvijek morate biti na 100 posto. Imali smo ozljede, ljudi su bili na kraju karijere. Došlo je do pada čak i među osobljem. Nedostatak energije natjerao nas je da se borimo samo za ulazak u Ligu prvaka. Izgubili smo i finale Kupa; to je bila kazna za lošu sezonu - kazao je Guardiola.

Planchart je također ponudio uvid u svoju ulogu u Cityju.

- Ovaj posao se u osnovi sastoji od dva dijela, analize vlastite momčadi i protivničke. I to su dva potpuno različita zadatka. Radite u klubu koji ima utakmicu svaka tri dana, tako da jednostavno nemate vremena ispraviti sve njihove pogreške na terenu. Stoga morate koristiti druge metode kako biste im prenijeli ispravke koje je nemoguće prenijeti tijekom utakmice. Ako slučajno imate cijeli tjedan treninga, onda, naravno, možete isplanirati niz vježbi za ispravljanje pogrešaka. Često je najučinkovitija metoda vizualizirati im problem uz pomoć fotografija, jer to vrlo brzo prenosi ideju trenera - kazao je Planchart.