Senzacija iz Amerike: Beckham ponovno spaja legendarni trio?

Inter Miami, klub u vlasništvu legendarnog Davida Beckhama, često je u fokusu svjetskih medija budući da su 2023. doveli vjerojatno najvećeg nogometaša svih vremena, Lionela Messija. Samo godinu dana Argentincu se na Floridi pridružio i legendarni urugvajski napadač Luis Suarez, a čini se kako se Inter ponovno sprema dovesti zvučno pojačanje s kojim bi se ponovno mogli naći u fokusu javnosti.

Kako piše MailSport, Beckhamov klub želi iz Santosa dovesti brazilsku zvijezdu Neymara i tako u MLS-u ponovno spojiti legendarni napadački rojac iz Barcelone Messi-Suarez-Neymar ili 'MSN' kako su im tepali. Njih trojica dijelili su svlačionicu u Barceloni zmeđu 2013. i 2017. te terorizirali protivničke obrane. a kruna zajedničkog vremena bila im je trostruka kruna koju su osvojili već u prvoj sezoni 2014./15.

Čarobna trojka se raspala kada je Neymar 2022. prešao u PSG u transferu vrijednom 222 milijuna eura što je do danas ostala najveća odšteta plaćena za jednog igrača. Suarez i Messi svlačionicu su u Kataloniji dijelili do 2020. kada je urugvajski napadač preselio u madridski Atletico.

Neymar se prošle zime vratio u svoj matični Santos s kojim je potpisao ugovor do kraja godine. Posljednjih sezona muku muči s ozljedama, a ništa drugačije nije ni ove te je več duže vrijeme izvan travnjaka. Nije poznato planira li se zadržati u Santosu nakon što mu ugovor istekne, a po svemu sudeći čini se kako mu tijelo više ne može izdržati napore profesionalnog nogometa zbog čega ne može odigrati veći broj utakmica u kontinuitetu.

Na vrhuncu moći, njih trojica su za Barcelonu postigli nestvarna 363 pogotka u samo tri godine te ih se pamti kao najubojitiji napadački trio u povijesti nogometa. Stoga bi njihovo ponovno ujedinjenje bilo sjajan marketinški potez za MLS, ligu koja je ionako u usponu posljednjih nekoliko godina.