AFCON

Senegal podnio žalbu i krenuo u pravnu bitku: Tražit će vraćanje naslova na najvišoj razini

FILE PHOTO: CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
Autor
Edi Džindo
25.03.2026.
u 11:49

Cijeli spor vuče korijene iz dramatičnog finalnog ogleda odigranog 18. siječnja. Utakmica je ušla u zonu potpunog kaosa u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, kada su senegalski reprezentativci, ogorčeni dosuđenim kaznenim udarcem za Maroko, odlučili u znak prosvjeda napustiti travnjak

Samo tjedan dana nakon što im je administrativnom odlukom oduzet naslov prvaka Afričkog kupa nacija, Senegalski nogometni savez odlučio je potražiti pravdu na najvišoj razini. Službeno je potvrđeno podnošenje žalbe Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lausannei, čime je otpočela pravna bitka za poništenje odluke kojom je Senegalova pobjeda nad Marokom u siječanjskom finalu proglašena nevažećom. Moussa Mbaye, istaknuti član Izvršnog odbora Senegalskog saveza, najavio je ovaj potez u obraćanju na nacionalnoj televiziji, naglasivši kako savez neće dopustiti da ih vode emocije.

Poručio je javnosti da ignorira dezinformacije te da ima povjerenja u struku koja će "hladne glave" zastupati nacionalne interese. Cijeli spor vuče korijene iz dramatičnog finalnog ogleda odigranog 18. siječnja. Utakmica je ušla u zonu potpunog kaosa u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena, kada su senegalski reprezentativci, ogorčeni dosuđenim kaznenim udarcem za Maroko, odlučili u znak prosvjeda napustiti travnjak. Uslijedio je petnaestominutni prekid obilježen velikim neredima na tribinama; senegalski navijači zasuli su teren predmetima, a bilo je i pokušaja upada na igralište.

Ipak, nakon smirivanja tenzija, dvoboj je nastavljen. Marokanska zvijezda Brahim Díaz nije uspio realizirati sporni jedanaesterac, što je odvelo utakmicu u produžetke. Tamo je junak postao Pape Gueye, čiji je pogodak donio Senegalu slavlje na terenu, koje je kasnije poništeno za zelenim stolom. 

