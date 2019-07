Šef ga je jurio po garaži, morao je ispuniti obećanje!

Devetu ovosezonsku utrku formule 1, koja se prošle nedjelje vozila na stazi u Spielbergu, momčad Alfa Romea dugu će pamtiti.

Naime, njihova oba vozača Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi završili su bodovima. Prvo mjesto je osvojio Max Verstappen u Red Bullu.

- Odradili smo odličan posao, zadovoljan sam. Prvi put ove sezone imamo dva bolida u bodovima i pokazali smo da se možemo držati u gornjem dijelu poretka - rekao je šef momčadi Frederic Vasseur i dodao:

- Kimi i Antonio vozili su inteligentno, znali su kada napadati, a kada čuvati gume. Ulazak obojice u prvih deset velika je nagrada za cijelu momčad. Pokazujemo napredak u posljednjim utrkama i trudit ćemo se nastaviti dobar niz.

Dosad je bodove za momčad jedino osvajao Kimi Räikkönen, u šest od posljednjih devet utrka, a Antonio Giovinazzi se prvi put ušuljao među deset najboljih.

Ali prije slavlja Talijan je morao ispuniti obećanje koje je dao šefu. Naime, Giovinazzi je obećao Vasseuru da ga može ošišati kada osvoji prvi bod. Šef Alfa Romea to nije zaboravio... Obećanje je obećanje.

A promise is a promise.. (especially with your boss). ✂️



