Šef Dinamove škole: Opet bih se poklonio Torcidi

U zadnjoj emisiji Sport nedjeljom, urednika i voditelja Ante Breke, glavni gost bio je Željko Kopić, voditelj Dinamove nogometne škole. Između ostalih stvari, Kopić je istaknuo:

- Dinamova škola nogometa uspijeva pratiti najviše zahtjeve. U uzlaznoj smo putanji. Imamo ozbiljnu kvalitetu. Za ozbiljnim europskim sustavima zaostajemo u uvjetima za rad. To je ona već ispričana priča o stadionu.

Kako gleda na Hajduk?

- Ja sam statistički bio jedan od najboljih trenera Hajduka u zadnjih nekoliko godina. Bacao sam se na glavu da osvojimo naslov. No, dogodile su se neke stvari koje su odvele u kontra smjer. Vjerujem da će Hajduk doći na pozicije koje zaslužuje. To je veliki klub koji zaslužuje respekt. U Hajduku su veliki potencijal Biuk i Ljubičić.

Bili opet u Kranjčevićevoj otišao na razgovor s Torcidom?

- Pa bih. Krivo je misliti da me netko natjerao na to. Kada sam došao bio je problem između igrača i Torcide. Osjetio sam da je netko tko je vođa, mora doći pred navijače i dati garanciju da će se momčad bacati na glavu... Protumačeno je to da se ja moram vješati po ogradi da bih ostao trener Hajduka. Torcida je ozbiljna navijačka skupina i ozbiljno se daje za klub. To treba respektirati, ako to netko ne respektira, za mene nije normalan - kazao je, između ostaloga, Kopić.

Dinamo bez Mamića?

- Temelj je jak. Svi sudjelujemo u tome da se to što manje osjeti na klubu i momčadi... - kazao je Kopić.