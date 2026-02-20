Naši Portali
ŽIVI IZ DANA U DANA

Neymar šokirao brazilske medije ovom izjavom: 'Možda odlučim da je dosta'

Karlo Koret
20.02.2026.
u 17:14

Naravno da sam se želio vratiti kako bih pomogao momčadi, ali na kraju sam se ipak malo prištedio kako bih se vratio sto posto spreman, bez bolova i straha

Brazilska superzvijezda Neymar nalazi se na prekretnici karijere. Bivši nogometaš Barcelone, PSG-a i Al-Hilala prošle se godine vratio u matični Santos nakon raskida ugovora u Saudijskoj Arabiji zbog brojnih problema s ozljedama. Ti su ga problemi slijedili i u rodni Brazil, uostalom prate ga i cijelu karijeru, pa njegov plan o povratku u vrh svjetskog nogometa ne teče baš glatko.

Za njega je sezone počela tek nedavno budući da se krajem prošle godine odlučio podvrgnuti operaciji koja ga je ponovno udaljila od travnjaka. Činjenica je da mu tijelo sve teže podnosi zahtjeve profesionalnog nogometa pa nije nemoguće i da mu 2026. godina bude posljednja u karijeri.

Ne znam što donosi budućnost. Moguće je da u prosincu odlučim da je dosta i da se želim umiroviti. Živim godinu po godinu - rekao je za Caze TV.

Neymar se nada kako bi se mogao naći na popisu izbornika Carla Ancelottija za Svjetsko prvenstvo koje se u lipnju i srpnju igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Posljednju utakmicu za Selecao, čiji je najbolji strijelac u povijesti sa 79 pogodaka, odigrao je još u listopadu 2023. u kvalifikacijama za Mundijal.

Priznao je i kako se suzdržavao od povratka u momčad Santosa kako bi se čuvao od novih ozljeda:

- Naravno da sam se želio vratiti kako bih pomogao momčadi, ali na kraju sam se ipak malo prištedio kako bih se vratio sto posto spreman, bez bolova i straha. U posljednjoj utakmici uspio sam se jako dobro vratiti. Sretan sam i miran. Očito je da mi treba još malo ritma, ali upornošću ću doći do sto posto. Živjet ću godinu po godinu. Ne znam što će se dogoditi, sve ovisi o mom srcu. Dan po dan.
