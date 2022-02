Luka Šebetić se već četvrti dan probija prema Hrvatskoj: Oko nas su padale bombe

Luka Šebetić, hrvatski rukometni reprezentativac i član ukrajinskog Motora, već se četvrti dan probija prema Hrvatskoj. Trenutno je u rumunjskom gradu Iasi odakle će sutra ujutro krenuti prema Zagrebu. Na put iz Zaporožja krenuo je u četvrtak, zajedno sa suprugom i troje djece, te tatom od supruge.

- Zadržali smo se u Rumunjskoj kako bi se malo odmorili jer je put bio zaista naporan. Probao sam u Rumunjsku iz Ukrajine ali se na grani čekalo po tri dana. To još u životu nisam vidio, takve kolone automobila, kamiona, autobusa. Neki su odlučili prijeći granicu pješke pa je ta kolona bila kilometrima dugačka. Uglavnom, čuo sam da je naš nogometaš Darijo Srna ušao u Rumunjsku preko Moldavije pa sam tako i ja napravio. Nakon nekoliko sati čekanja ušao sam u Rumunjsku i smjestili smo se na prvi veći pogranični grad, a to je Iasi. Sada mi predstoji još 1300 kilometara do Zagreba. U prijevodu nekih 14, 15 sati vožnje. Ići ću preko Mađarske. Vjerojatno ćemo možda negdje još jednu noć prespavati – priča Šebetić.

Kako ste se snašli s benzinom?

- Uh, teško. Svaka peta benzinska na putu iz Zaporožja prema granici je radila. One koje su radile bile su ogromne gužve pa sam "gađao" benzinske postaje gdje je bila manja gužva. Što znači manja gužva? To znači da je u redu "samo" 30 automobila. Znao sam doći na red pa bi mi rekli da benzina više nema. Uglavnom koristio sam taktiku da svako malo točim kako ne bi ostali be gorica – istaknuo je Šebetić.

Što i kako dalje?

- Ništa, čuo sam se s trenerom i za sada su sve akcije kluba obustavljene. Neki početni plan bio je da se preselimo u slovački Prešov gdje b igrali utakmice, ali je to na kraju bilo neizvedivo. Ukrajinci iz kluba su ostali u Zaporožju i trenutno borave po bunkerima, a stranci su otišli u raznim smjerovima. Zanimljivo je da u klubu imamo jednog Rusa i tri Bjelorusa. Kada je počeo napad na Ukrajinu nije im bilo svejedno, ali ih nismo osuđivali. Oni su ipak sportaši i sve se ovo dogodilo u pet minuta. Da je počela invazija na Ukrajinu saznao sam baš od Rusa Vasiljeva koji je na mobitelu gledao obraćanje Putina. Kada je Putin rekao da kreće napad znali smo da je počeo rat – priča Šebetić.

Tako su klub napustili Malasinskas i Truchanovicius iz Litve, Molina iz Španjolske i naš Šebetić.

- Ostali stranci su iz Ukrajine otišli u Poljsku pa će dalje, a meni je Poljska bila predaleko pa sam se odlučio za drugi put. Sreća da sam u Ukrajinu došao svojim automobilom pa nisam imao potrebe za traženjem prijevoza jer tko zna da li bi ga uopće našao – rekao je Šebetić.

U srijedu ste igrali Ligu prvaka u Kielcu i vraćali se u Zaporožje kada je krenuo kaos?

- Da, taman smo bili iznad Zaporožja kada su se ugasila sva svjetla an tamošnjem aerodromu. Sletjeli smo u Kijev, a onda je počeo rat. Oko nas su počele padati bombe, a mi smo se pješke prebacili u obližnji hotel gdje smo ostali do jutra. Nije se moglo spavati jer su svima obitelji bile u Zaporožju, a to je grad koji je bio prvi na udaru. Dobro je što je punac došao nekoliko dana rije u Zaporožje jer ne mogu zamisliti kako bi se supruga s troje djece snašla u ovim teškim trenucima. Uglavnom, klub nam je drugi dan našao prijevoz do Zaporožja. Kada sam došao doma, odmah smo morali u podrum jer je baš počelo granatiranje. To je život. U jednom trenutku igraš Ligu prvak i razmišljaš samo o rukometu, a u drugom trenutku počinju padati bombe oko tebe i razmišljaš kako da spasiš živu glavu – priča Šebetić.

Što će biti s klubom?

- Ne znam. Pitanje je koliko će ovo trajati. Pitanje je hoćemo li uopće do kraja sezone igrati. Vjerojatno će čelnici kluba odlučiti da nas puste ako vide da se neće moći igrati pa ćemo možda potražiti nove klubove do kraja ove sezone. Za sada nijedan Ukrajinac ne može napustiti zemlju, nema veze da li je sportaš, radnik ili nešto treće Zemlju mogu napustiti samo žene i djeca. I upravo je bilo najtužnije vidjeti na granici - velik broj žena s djecom kako čekaju. Tko zna, da li imaju novaca, da li imaju hrane i dali uopće znaju kamo idu – zaključio je Šebetić.

