Sasuli paljbu uvreda na Đokovića, misle da laže o ozljedi, javio se i Ivanišević

Svjetski broj jedan u tenisu, Novak Đoković, opet je izazvao lavinu reakcija na Australian Openu. Naime, nakon što je pobijedio Amerikanca Taylora Fritza na Australian openu, Novak je nakon meča poručio kako je to bila jedna od najtežih pobjeda za njega jer ju je igrao s puknućem mišića trbušnog zida. No, njegovi protivnici misle da Đoković laže.

Novak bi trebao sutra nastupati protiv Kanađanina Miloša Raonića u 4. kolu Australian Opena, a današnji je trening preskočio. Njegov trener, Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač, rekao je kako još uvijek čekaju dodatna liječnička mišljenja kako bi donijeli konačnu odluku o tome hoće li Novak izaći an teren ili ne.

Via ESPN, coach Goran Ivanisevic said Novak Djokovic isn't practicing today while seeking more medical opinion. Team still unsure on his situation for tomorrow vs Raonic.

Podsjetimo, Đoković je slavio nakon pet setova, a navodno se ozlijedio na početku trećeg nakon vodstva od 2:0. Fritz je to iskoristio i vratio se do 2:2, ali u petom setu je slavio Srbin.

Novak je i tijekom meča tražio medicinski time-out, no Fritz i dalje misli da je u pitanju foliranje.

- U petom setu je djelovao dobro... Moram mu čestitati na petom setu, stvarno je bio dobar. Ni blizu kao u trećem i četvrtom. Servirao je nevjerojatno, nije promašivao. Da je bio stvarno povrijeđen, ne bi nastavio igrati - rekao je nakon meča Amerikanac.

Jedan od najboljih prijatelja Nicka Kyrgiosa, grčki tenisač Thanasi Kokkinakis rekao je:

- Oporavit ćeš se od puknutog mišića za dva dana!? Nauči me kako to - napisao je Kokkinakis na Twitteru, pa ubrzo obrisao komentar.

S druge strane, Medvedev je rekao da ga je Novakova pobjeda iznenadila, ali da to tako rade pravi pobjednici, tako da je on, čini se, na Đokovićevoj strani.

Još je na Twitteru komentara navijača koji kažu kako uvijek kada gledaju Đokovića on ima neku 'čudesnu' ozljedu koja dovede u pitanje meč pa onda 'čudesno' ozdravi.

I don’t watch a heap of tennis... but when I do Novak Djokovic always seems to suffer a serious injury which puts the match in jeopardy. However, miraculously he always makes a complete recovery and wins the match. More amazing is the injury never seems to arise again 😏 #AusOpen