Šarić: Kad se vrati na parket, Embiid će svima isprašiti tur. Bit ćemo puno jači!

Nakon što su se košarkaši Sixersa u prvoj utakmici lako obračunali s Miamijem (130:103), i to uz sjajnu šutersku noć, mnogi su požurili sa zaključcima. Tako je jedan kroničar kluba napisao da Sixersi mogu i osvojiti NBA ligu, a vlasnik kluba Josh Harris čak je izjavio da želi zadržati trenera Bretta Browna što je dulje moguće.

Izgubio važnu loptu

Da je pričekao ishod druge utakmice, koju su Sixersi izgubili (103:113) izgubivši tako i prednost domaćeg terena, američki biznismen zacijelo ne bi žurio s takvom izjavom. Jer, upravo je trener taj koji je u utakmici, u kojoj trice njegovih igrača nisu ulazile (Covington 1-9, Belinelli 2-8, Redick 1-7), bio taj koji je ostao bez alternativnog rješenja.

Doduše, svjestan da igrači Miamija rade dodatni pritisak na njegove šutere, Brown je u trećoj utakmici tražio da se lopta više spušta u reket, no tada je to već bilo kasno. Reagirati je trebao u drugoj četvrtini koju su gosti dobili 34:13, posebice kada je u pitanju obrana na 36-godišnjem Dwyaneu Wadeu kojeg Redick i Belinelli nisu mogli čuvati pa je do kraja utakmice postigao 28 koševa. A nisu uspjeli zaustaviti ni Slovenca Gorana Dragiča (20 koševa).

A upravo je Dario Šarić bio taj koji je povukao svoju momčad u posljednji juriš pa su Sixersi stigli na -4, no baš tada je Wade oteo loptu Šariću i otupio nalet domaćina. No, bez obzira na to, borbeni Šarić igrao je dobro (23 koša, 9 skokova, 4 osvojene lopte), a ocjenu mu ponešto ruši pet izgubljenih lopta i šut za tricu 3-10. Ne pamtimo kada je Šarić kao krilni centar u jednoj utakmici pucao toliko trica, no možda je i to dio Brettove taktike, ovaj put neuspjele, da u odsutnosti klasičnog centra Embiida sa šuterskom prijetnom Šarića i Iljasove raširi reket.

A ozlijeđeni Embiid, gledavši sve to, zavapio je:

– Bolestan sam i umoran od “babysittinga”.

Šarićev potez večeri

Embiid se osjeća spremnim za igranje, no tako ne misle liječnici i trener Brown:

– Pokušavam mu reći da liječnici najbolje znaju koliko treba čekati i da će, kada se vrati, suparnicima isprašiti tur – kazao je Šarić, igrač koji je izveo i potez večeri.

Naime, u jednoj je akciji, iz auta, preko cijelog terena dodao tzv. touchdown dodavanje, kakvo čine quaterbackovi u američkom nogometu, nakon čega je Australac Simmons kucanjem digao publiku na noge.

Za razliku od Sixersa koji su bez najboljega igrača drugu utakmicu izgubili, prvacima Warriorsima to se i bez Stephena Curryja nije dogodilo. I u drugoj domaćoj utakmici sa Spursima, uz 32 koša Duranta i 31 koš Thompsona, slavili su (116:101) i mogu mirno u San Antonio.