Mladi kralj tenisa okreće leđa sportu? Alcaraz ulaže milijune u bijeg na more

Najbolji tenisač svijeta, Španjolac Carlos Alcaraz, odlučio je da je vrijeme za novi korak u svom životu, onaj koji ga vodi daleko od prašnjavih terena i glasnih stadiona, ravno na mirnu pučinu. Na prestižnom sajmu nautike Palm Beach International Boat Show objavljeno je da je mladi sportaš naručio impresivni, 26,8-metarski katamaran iz serije Sunreef Ultima 88, čime je i službeno ušao u svijet luksuznog jahtinga. Ovim potezom ne samo da postaje vlasnik plovila čija se vrijednost, ovisno o opremi, procjenjuje na pet do deset milijuna eura, već se pridružuje i ekskluzivnoj "Kući Sunreef", zajednici vlasnika u kojoj se već nalaze sportske ikone poput Rafaela Nadala, Fernanda Alonsa i Roberta Lewandowskog.

Glavni motiv za ulazak u nautičke vode jest bijeg od golemog pritiska koji nosi profesionalni tenis. Alcaraz je otvoreno priznao kako mu je potrebno mjesto gdje se može u potpunosti opustiti i "isključiti mozak".

- Moj raspored je zaista pretrpan, stoga je glavni razlog nabavke jahte želja za opuštanjem i mjestom gdje mogu odvojiti misli od tenisa. Kao sportaši, stalno smo izloženi ljudima, pritisku i tisućama očiju koje nas promatraju. Boravak na brodu pruža mi utočište gdje se mogu opustiti s bliskim ljudima, bez razmišljanja o ičemu drugom - objasnio je tenisač.

Njegova ljubav prema moru razvijala se postupno tijekom posljednje dvije godine, dok je unajmljivao brodove u blizini svog doma u Murciji, shvativši koliko se ugodno i spokojno osjeća na vodi.

Iako mnogi povlače paralelu s njegovim sunarodnjakom i teniskim uzorom Rafaelom Nadalom, koji također posjeduje Sunreefov katamaran, Alcaraz ističe da ga nije samo Nadal privukao poljskom brodogradilištu. Priznaje da je prvi put čuo za brend upravo preko Rafe, no presudan trenutak dogodio se nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Nakon poraza u finalu, proveo je tjedan dana na unajmljenom katamaranu kako bi se oporavio.

- Jednostavno sam se zaljubio u udobnost, prostranost i stabilnost. Mislim da se to ne može usporediti ni s čim drugim - prisjetio se.

Tada je odlučio da će njegovo prvo plovilo biti upravo višetrupac, a nakon detaljnog istraživanja, Sunreefovi "prekrasni" dizajni su ga osvojili.

Model Ultima 88 pokazao se kao savršen izbor za dinamičan duh mladog prvaka, nudeći idealan spoj brzine, udobnosti i prostora za aktivan odmor. Riječ je o plovilu koje je dizajnirano da premosti jaz između brzine jednotrupaca i volumena katamarana, postižući maksimalnu brzinu od 26 čvorova, što je idealno za Alcarazov stil istraživanja i brzog prebacivanja između destinacija.

- Mislim da mi prilično dobro odgovara. Možete se zabavljati i istovremeno opuštati; moguće je oboje", izjavio je, naglašavajući kako ga je privukla stabilnost, prostranost te velika garaža za "igračke" poput jet-skija, kojima se posebno raduje. Njegov plan je, kako kaže, iskoristiti svaki slobodan trenutak za ljetna putovanja ili tek nekoliko dana odmora u blizini doma.

Sunreef Ultima 88 dizajniran je s fokusom na aktivan životni stil i blisku povezanost s vodom. Njegov najistaknutiji dio je krmeni "Ocean Lounge", prostrani prostor koji uključuje veliku garažu, hidrauličnu platformu za kupanje i preklopne bočne terase koje se spuštaju do razine mora, stvarajući golemu privatnu plažu. Ovaj dizajn omogućuje izravan pristup jet-skiju i drugoj opremi za vodene sportove, pretvarajući jahtu u pravu platformu za zabavu. Interijer je jednako impresivan i nudi smještaj za deset gostiju u pet kabina. Glavna, vlasnička kabina proteže se cijelom širinom glavne palube, a zahvaljujući velikim prozorima obiluje prirodnim svjetlom te uključuje prostranu kupaonicu s kadom. Iznad se nalazi prostrani flybridge, idealan za opuštanje i večere na otvorenom pod zvijezdama.

Prije nego što je uopće potpisao ugovor, Alcaraz je posjetio Sunreefovo brodogradilište u Gdanjsku u Poljskoj kako bi iz prve ruke vidio proces gradnje.

- Bilo je nevjerojatno. Očekivao sam da će biti ogromno, ali bilo je još bolje od mojih očekivanja. Vidjeti kako rade i kako grade jahte je impresivno. Upoznavanje brenda i tvornice učinilo je cijelo iskustvo osobnijim - rekao je.

Mladi tenisač aktivno sudjeluje u procesu dizajniranja interijera, surađujući s Sunreefovim timom na odabiru materijala, boja i namještaja kako bi stvorio osjećaj doma na vodi. Njegova personalizirana jahta, koja će biti opremljena i hibridnim pogonom te solarnim panelima integriranim u strukturu, trebala bi biti isporučena tijekom 2027. godine.

Ulaskom u svijet nautike, Alcaraz nije postao samo vlasnik jahte, već i ambasador brenda koji privlači najuspješnije sportaše današnjice. Sunreef je postao sinonim za luksuz i inovaciju, a u njihovom "klubu" su i vozači Formule 1 Fernando Alonso i Nico Rosberg, nogometaš Robert Lewandowski te, naravno, Rafael Nadal. Prema riječima osnivača i predsjednika Sunreef Yachtsa, Francisa Lappa, Carlos je "još jedna izvanredna ličnost koja se pridružuje Kući Sunreef - zajednici vizionarskih vlasnika čija postignuća inspiriraju svijet". Sam Alcaraz nada se da će njegov primjer potaknuti i mlađe generacije da otkriju ljepote mora.

- Nadam se da mogu pokazati ljudima koliko je to lijepo. Kada me vide kao vlasnika jahte, možda će pomisliti da bi to mogla biti jako dobra opcija za opuštanje i zabavu - zaključio je.