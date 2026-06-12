Poznati hrvatski trener misli da će ovo biti Dalićev nasljednik: 'Razgovarao sam s njim, taj ga posao jako privlači'

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom najveće je Svjetsko prvenstvo u povijesti. Turnir s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice u 39 dana donosi golemi pritisak, a uoči ogleda u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, ključno pitanje koje se postavlja u javnosti jest – što nakon Zlatka Dalića? O toj gorućoj temi, kao i o budućnosti stručnog stožera Vatrenih, otvoreno je za medije progovorio poznati nogometni trener Mario Cvitanović, koji je tijekom karijere vodio Dinamo, Šibenik i Sarajevo.

Iako Zlatko Dalić i na ovom prvenstvu čvrsto drži kormilo i, prema Cvitanovićevim riječima, "radi odličan posao jer svojim suradnicima daje odgovornost i prostor za razvoj", u javnosti se već naveliko špekulira o tome tko bi jednog dana mogao preuzeti najvruću klupu hrvatskog sporta. Cvitanović tvrdi da HNS ne mora tražiti daleko. On, naime, smatra da je idealan kandidat već godinama unutar obitelji Vatrenih.

"Kao idealnog nasljednika Zlatka Dalića vidim njegova dugogodišnjeg pomoćnika Vedrana Ćorluku", ispalio je Cvitanović za Dnevno i odmah ponudio čvrste argumente za svoju tvrdnju: "Ćorluka već posjeduje ono što je potrebno za takvu ulogu: autoritet, stav, znanje i poštovanje svlačionice. Istina, još se nije u potpunosti profilirao kao samostalni trener niti je vodio klub na najvišoj razini, no u reprezentativnom nogometu to ne mora biti presudan faktor."

Da ova ideja nije tek pusta teorija, potvrđuju i Cvitanovićevi navodni privatni razgovori s proslavljenim bivšim reprezentativcem. "O tome sam razgovarao i s Vedranom. Taj ga posao privlači, ima potencijal, energiju i ambiciju, pa vjerujem da bi to mogla biti vrlo uspješna kombinacija. Naravno, tu je i Ivica Olić, koji je i na ovom prvenstvu dio stručnog stožera", ističe Cvitanović. Ipak, svjestan je da će Dalićeva fotelja, onog trenutka kada postane prazna, izazvati velik interes na tržištu: "Siguran sam da će se, onog trenutka kada se pojavi informacija o Dalićevu odlasku, javiti velik broj kandidata zainteresiranih za tu funkciju."

Osim pitanja budućeg izbornika, Cvitanović se osvrnuo i na aktualne Dalićeve trenerske odluke koje su podigle prašinu uoči samog Mundijala, ponajviše izostavljanje s popisa mladih zvijezda Diona Drene Belje i Luke Stojkovića. I u ovom slučaju, Cvitanović brani viziju aktualnog izbornika. "Njihova kvaliteta postoji, oni su je pokazali kroz ovu sezonu. Međutim, Dalić gleda širu sliku, gleda igrače koji su iznijeli kvalifikacije. Za te dečke dolazi vrijeme, budućnost je njihova. Ako nastave ovako igrati, sigurno će biti na velikim natjecanjima. Nažalost, broj je ograničen i nema mjesta za sve", zaključio je Cvitanović.