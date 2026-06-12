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UKRAJINSKI NAPADI

Putin priznao dosad nezamislivo

Russia's President Putin meets with service members in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 20:47

Ruski predsjednik ponovno je optužio NATO za izbijanje rata u Ukrajini, ponovivši stavove koje Moskva zastupa od početka invazije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak kako ukrajinski napadi nanose štetu ruskom gospodarstvu, no istaknuo je da se zemlja od tih posljedica oporavlja te da Kijev, prema njegovim riječima, neće uspjeti izazvati ozbiljnije probleme Rusiji. Govoreći tijekom susreta s vojnicima koji sudjeluju u ratu u Ukrajini, Putin je poručio da ukrajinske snage uspijevaju zadati određene udarce, ali da oni ne ugrožavaju dugoročnu stabilnost zemlje. "Nanose nam određenu štetu, ali se vrlo brzo oporavljamo. Neće nam moći stvoriti ozbiljne probleme", rekao je Putin.

Kako prenosi agencija Anadolu, ruski predsjednik je ustvrdio da se na području koje Moskva naziva "specijalnom vojnom operacijom" trenutno nalazi više od 700.000 pripadnika ruskih snaga. Također je ocijenio da se Rusija praktično sama suprotstavlja Zapadu u sukobu koji traje više od četiri godine. Putin je priznao da ruske snage u Ukrajini ne napreduju onoliko brzo koliko bi Kremlj želio, no naglasio je da se napredovanje nastavlja iz dana u dan. "Korak po korak stavljamo teritorije pod svoju kontrolu. To ćemo ostvariti i u to nitko ne treba sumnjati", poručio je.

Najavio je i postupno jačanje ruskih uzvratnih napada na Ukrajinu, za koje tvrdi da imaju cilj odvratiti ukrajinsku stranu od napada na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Ruski predsjednik ponovno je optužio NATO za izbijanje rata u Ukrajini, ponovivši stavove koje Moskva zastupa od početka invazije. Istodobno je pohvalio tehnološku i znanstvenu razvijenost zemalja članica Saveza, opisavši ih kao "visoko razvijena gospodarstva".

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Russia's President Putin meets with service members in Moscow
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Ključne riječi
Ekonomija rat u Ukrajini Vladimir Putin

Komentara 5

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Avatar MarkoHR
MarkoHR
21:50 12.06.2026.

Mjesec dana je Putler gomilao svoju armadu na granici s Ukrajinom... Mjesec dana lagao je cijeli svijet ksko se radi o vojnoj vježbi. Zatim je počelo sramoćenje ruZZke armade kakvo svijet još nije vidio. Ukrajina nije pala, ali ruski kokošarii kradu krumpir, WC školjke i perilice rublja. Nošeno rublje također se nosi doma u Rusiju, i to se krade

Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
21:22 12.06.2026.

brzinom kojom napreduju u Kijevu su za 180 godina, botoksirani zločinački ruski kepec ne bude to dočekao...

PO
potepuh
21:36 12.06.2026.

Pa istina je da je Amerika i Eu kriva za izbijanje rata u Ukrajini. Počelo je 2014te kad je amerika uložila skoro 10 milijardi za svrgavanje tada legalno izabrane vlasti.

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