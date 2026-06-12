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NEMILE SCENE

Kaos na utakmici BiH: Letjele šake na tribinama, osiguranje upalo među Bosance i skidalo im zastave?

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kevin Sousa/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
12.06.2026.
u 20:59

Prema prvim i neslužbenim informacijama, do incidenta je došlo nakon što su redari pokušali ukloniti određena navijačka obilježja bh. pristalica, što je izazvalo ekspresan i žestok revolt

Svjetsko prvenstvo u Kanadi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine počelo je dramatičnim scenama i prije nego što je lopta krenula s centra. Neposredno pred početak susreta 1. kola skupine B između domaćina Kanade i BiH, na stadionu u Torontu izbio je žestok fizički sukob na tribinama.

Prema informacijama portala SuperSport.ba, veća skupina lokalnih redara i zaštitara upala je u sektor u kojem su smješteni najvatreniji navijači Bosne i Hercegovine. Prema prvim i neslužbenim informacijama, do incidenta je došlo nakon što su redari pokušali ukloniti određena navijačka obilježja bh. pristalica, što je izazvalo ekspresan i žestok revolt.

Na snimkama sa stadiona vidi se masovna gužva, naguravanje i otvoreni fizički obračun navijača i osiguranja, dok je ostatak stadiona u nevjerici promatrao nemile scene. Srećom, nakon nekoliko minuta teških napetosti, situacija se smirila, a susret će započeti prema planiranom rasporedu u 21:00 sat. Snimku sa stadiona pogledajte ovdje.

Nakon što su se tenzije na tribinama donekle stišale, fokus se prebacio na teren gdje izbornik Sergej Barbarez lovi povijesni rezultat. BiH je senzacionalno izborila plasman na ovo Svjetsko prvenstvo, a otvara ga protiv iznimno neugodnog domaćina u skupini u kojoj se još nalaze Švicarska i Katar.

Iako se očekivalo da će u formaciji 4-4-2 napad predvoditi legendarni Edin Džeko, Barbarez je uoči samog početka povukao neočekivan potez. "Dijamant" je zbog ozljede propustio dvije prijateljske utakmice, a iako je izbornik najavio da je spreman, odlučio ga je ostaviti na klupi za pričuve. Umjesto njega, u vrhu napada uz Ermedina Demirovića kreće Jovo Lukić. Iznenađenja ima i kod Kanađana. Najveća zvijezda Alphonso Davies, koji je bio upitan zbog ozljede, ostao je na klupi, a društvo mu tamo pravi i Hajdukov Niko Sigur. Tekstualni prijenos susreta možete pratiti ovdje.

FOTO BiH na nogama: U Sarajevu vlada totalna ludnica, navijači sanjaju povijesnu pobjedu
FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
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Ključne riječi
Bosna i Hercegovina Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026.

Komentara 4

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CU
cuncuIIatorix
21:09 12.06.2026.

E pa..sad će da vas biju sile svjetske milicije 🎶🎶

Avatar Arba
Arba
21:17 12.06.2026.

Zastave sa ljiljanima kanađani smatraju za secionističke provokacije frankofonih separatista iz Quebeca i Mintreala.

Avatar bokolo
bokolo
21:29 12.06.2026.

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