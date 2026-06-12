Heroj BiH nakon remija protiv Kanade: 'Ovo je neopisivo. Kao da smo igrali kod kuće'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu remijem protiv Kanade u Torontu (1:1). U dinamičnoj utakmici Zmajevi su imali vodstvo do samog finiša, no na kraju su se morali zadovoljiti podjelom bodova koja, prema riječima stručnog stožera, širom otvara vrata plasmana u iduću fazu natjecanja.

Prvi, povijesni gol za Bosnu i Hercegovinu na ovom prvenstvu postigao je napadač Jovo Lukić. Unatoč velikom osobnom uspjehu, Lukić je nakon susreta stavio uspjeh reprezentacije na prvo mjesto. "Nisam mogao ni zamisliti, ali ni poželjeti da ću upravo ja postići prvi gol na Svjetskom prvenstvu. Ipak, žao mi je što nismo pobijedili. Iskreno, draže bi mi bilo da smo uzeli tri boda, a da ja nisam zatresao mrežu", izjavio je Lukić za Arenu Sport.

Strijelac vodećeg pogotka svjestan je da prolazak skupine zahtijeva maksimalan angažman u svakoj sekundi na terenu: "Ovaj bod nam otvara put za prolaz dalje, ali ako ne pristupimo svakoj utakmici tako da se borimo za svaku loptu, nećemo uspjeti. Moramo dati sve od sebe." Lukić se posebno osvrnuo na sjajnu atmosferu u Torontu, gdje su bosanskohercegovački navijači stvorili domaći ambijent. "Ne mogu opisati kako sam se osjećao. Kao da smo igrali u Bosni i Hercegovini. Čuo sam samo naše navijače, domaće nisam osjetio niti u jednom trenutku", zaključio je emotivni napadač.

Izbornik Zmajeva, Sergej Barbarez, ponudio je trezvenu analizu nakon utakmice. Iako ostaje žal za punim plijenom s obzirom na to da je BiH vodila do deset minuta prije kraja, Barbarez smatra kako je remi najpravedniji ishod. "Uvijek ostaje žal kad primite gol pred sam kraj, ali moramo biti realni – Kanada je imala svoje šanse i imali smo sreće u nekim trenucima, tako da je 1:1 realan rezultat. Za nas je ovo izuzetno dobar bod za daljnji tijek natjecanja", poručio je izbornik.

Barbarez je naglasio da je ovaj rezultat odlična podloga za nastavak turnira, ali da kalkulacijama još nema mjesta. "Ovo nam sigurno otvara vrata prema plasmanu dalje. Tek je prva utakmica i rano je za matematiku, ali u iduće susrete protiv Švicarske i Katara moramo ući s namjerom da pobijedimo, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi." Vremena za odmor nema puno. Reprezentacija Bosne i Hercegovine već se okreće idućem izazovu na američkom tlu. Sljedeću utakmicu Zmajevi igraju u četvrtak, 18. lipnja u Los Angelesu, s početkom u 21:00 sat, a protivnik će im biti reprezentacija Švicarske.