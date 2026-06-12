Jeff Bezos mir pronašao na malom hrvatskom otoku: 'Nismo ni znali da kuhamo za jednog od najbogatijih'

Otok snova! Na Kapriju živi svega devedesetak stanovnika, nema automobila, a vrijeme označava tek zvuk sa zvonika crkve sv. Petra koji se ponavlja svaki sat. Na cijelom otoku u osnovnu školu ide tek – jedan učenik, mali ribar Val, koji je već sad majstor za hvatanje cipala, glavoča, oradica, ali i hobotnica na rivi. Ovim se kalama šeće i Jeff Bezos, čovjek koji se s Elonom Muskom izmjenjuje na tronu najbogatijeg na svijetu, a koji je, sa svojim bratom Markom Bezosom, prije nekoliko godina odletio čak i u – svemir. I takav tip mir traži tu na ovom otočiću. Dobro je otići malo u svemir, ali bolje je njemu tu na Kapriju.

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Briga nas za Space Shuttle

– Nas bodulce baš briga za sve na svitu, može tu sad proći Space Shuttle, ne bismo ga previše doživjeli. Nas zanima što se događa u našem mjestu, kod nas doma, kod susjeda, to su teme! Odsječeni smo od svijeta, marljivi smo, radimo, živimo i uživamo – govore na rivi otoka koji je ime dobio po – kaparima i gdje se većina stanovnika preziva Radovčić, uz Jelovčiće i Lakoše.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Kata Radovčić, vlasnica konobe Kod Kate, nastavlja priču:

– Lani na Tijelovo je Jeff Bezos bio kod mene u kuhinji. Prije nego što se vjenčao u Veneciji (a što je poslije proglašeno vjenčanjem stoljeća, nap. a.), došao je k meni i mom Žarku u kuću. Eto, sidili su gdje i sad vi – kreće u priču Kata, poznata po tome što radi najbolji crni rižot u ovom dijelu Dalmacije.

– Netko iz Los Angelesa preporučio nas je vlasniku Amazona, a ne znamo tko. Štoviše, nismo mi ni znali da kuhamo za Bezosa, znali smo samo da je neki bogataš. Kao da mi s Kaprija naručujemo s Amazona?! Došao on, došla njegova buduća supruga Lauren Sánchez, te njezina kći Ella, a onda je susjed na mobitelu, dok su oni jeli, pronašao sliku... shvatili smo da su to najbogatiji ljudi na svijetu, a ne samo neki obični bogataši – smije se Kate pa dodaje:

– Za mene je gost gost, što ima veze tko je i što je.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Što ste im kuhali?

– Peku s teletinom, prasetinom i janjetinom te dva zubaca i pagara, dio ribe lešo, dio pečeno. Sin Marko je pekao, ja im radila juhu od šparoga, a oni jeli kao da nema sutra. Stavili muž Žare i ja pred njih bocu naše obiteljske travarice, ponudili ih kao da su naši! A on simpatičan, uvijek se smije, mene je poslije grlio na odlasku kao da sam mu ljubavnica (smijeh). Bio je i Manuel Neuer, pjevali smo sve do jutra. I dobar je, zna najbolji vratar svijeta svaku riječ naših dalmatinskih pjesama! Ajde, nek im je sritno u braku...

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

U ribu čim prohodaš

Prvi čovjek otoka Kristijan Radovčić nastavlja priču:

– Ribari smo, meni su moji ćaća Ljubo i mama Flora stalno ponavljali: "Napravili smo te na barci, zato te ide ulov." I danas hvatam ribu na pasari koja je starija od mene pet godina, a nisam baš više ni ja dite... Idem do Kornata, Primoštena, Blitvenice, Zlarina, Obonjana...

Kad ste uhvatili prvu ribu?

– Čim sam prohodao! To tako kod nas ide, čim prohodaš, krećeš u – lov, ribolov! – govori Kristijan.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

U mjestu je jedan jedini učenik?

– Je! Mali Val, sin mogao prijatelja ribara Borka, a uskoro će dobiti i društvo, u školu će i Valov mlađi brat Marino, kreće u prvi razred.

Na otoku su i poštarica Darka, svećenik don Oleg, komunalci Goran i Toni, Marija iz Jadrolinije, medicinska sestra Natalija. Brinu se o turistima.

– Nije lako, ali držimo se skupa. Otok nam je sve! Imali smo i jednu svadbu ove godine, taman prošli vikend. A najveće su veselje Dječja bodulska pripetavanja, koja imaju međunarodni karakter. Nastupati smiju svatko tko želi, ali uvjet je da bude mlađi od 14 godina. Kad je sezona, ima više duša što noću spavaju ovdje u luci, nego kod nas u kućama – smiju se na Kapriju.

Lijepo im je, a ljeti je tu pravi raj na... moru.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 9 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 10 Događanja 8 Opskrbljenost 7 Autohtonost 10 Opći dojam 10 Ukupno 92