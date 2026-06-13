Glumačka zvijezda stiže u posjet Vatrenima: Zbog ekskluzivnog gosta Dalić hitno pomaknuo trening

U subotu se u hotelu AKA, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, sprema pravi spektakl i poseban društveni događaj. Naime, vatrene bi tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama trebao posjetiti čuveni holivudski glumac John Malkovich, javljaju Sportske novosti.

Slavni glumac, poznat po ulogama u više od 70 filmova, nedavno je dodatno učvrstio veze s domovinom svojih predaka i u svibnju je i službeno dobio hrvatsko državljanstvo. Uz to, Malkovich je postao glavni lik novog turističkog spota Hrvatske, čime se aktivnije nego ikad prije uključio u promociju zemlje na globalnoj razini.

Njegov je dolazak dio šireg svečanog programa. U hotelu AKA organizira se druženje s čelnicima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice te predstavnicima američkih Hrvata koji reprezentaciju prate u stopu otkako je stigla u SAD. Kako bi se ovaj susret nesmetano održao te kako bi reprezentativci mogli ugostiti uglednog glumca i delegaciju, reagirao je i stručni stožer. Izbornik Zlatko Dalić pristao je pomaknuti termin subotnjeg treninga za sat vremena ranije – umjesto u 18, Vatreni će na teren istrčati u 17 sati kako bi od 19 sati bili slobodni za predviđeno druženje i protokol.

Da podsjetimo, Hrvatska se natječe na još jednom Svjetskom prvenstvu, gdje će nastupiti u skupini L protiv Engleske, Paname i Gane. Prvi susret Vatreni igraju 17. lipnja 2026. u 22:00 protiv Engleske u Dallasu/Arlingtonu, zatim 24. lipnja u 01:00 slijedi utakmica protiv Paname u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti 27. lipnja u 23:00 dvobojem protiv Gane u Philadelphiji.