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ČEKA SE POTVRDA VLADE

Od utorka nove cijene goriva

Šibenik: Po?ele su gužve na benzinskim postajama uo?i najavljenog poskupljenja goriva
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 16:34

Prema neslužbenim informacijama od utorka 16. lipnja vozače očekuju niže cijene goriva

Od utorka bi vozače trebale dočekati niže cijene goriva. Kako doznaje RTL, Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odrediti nove cijene koje će vrijediti od 16. lipnja.

Prema neslužbenim informacijama, litra Eurosupera 95 trebala bi stajati 1,52 eura, što je pojeftinjenje od devet centi. Eurodizel bi trebao pasti za četiri centa i iznositi 1,57 eura po litri, dok bi plavi dizel također trebao biti jeftiniji za četiri centa te bi nova cijena iznosila 1,05 eura po litri. Službena potvrda očekuje se nakon odluke Vlade.
Ključne riječi
pojeftinjenje benzin cijene gorivo

Komentara 1

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PV
prcko.vita
16:56 12.06.2026.

Konačno da benzin ide prema dolje. Realnija bi bila cijena 1,20 za litru benzina, ali dobro, konačno da sirotinja sa Fiat Puntići i Twingaći natoče benzina a da ne drhte. Ovi bogataši s TDI i slično neka plaćaju više, kad već imaju novca za tako velike motore onda molim lijepo.

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