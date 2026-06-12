Od utorka nove cijene goriva

Od utorka bi vozače trebale dočekati niže cijene goriva. Kako doznaje RTL, Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odrediti nove cijene koje će vrijediti od 16. lipnja.

Prema neslužbenim informacijama, litra Eurosupera 95 trebala bi stajati 1,52 eura, što je pojeftinjenje od devet centi. Eurodizel bi trebao pasti za četiri centa i iznositi 1,57 eura po litri, dok bi plavi dizel također trebao biti jeftiniji za četiri centa te bi nova cijena iznosila 1,05 eura po litri. Službena potvrda očekuje se nakon odluke Vlade.