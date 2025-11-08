Sanchez najavio susret s Varaždinom nakon europskog debakla: 'Napredujemo i želimo tako nastaviti'

Nogometaše Rijeke u nedjelju od 18:15 u Varaždinu očekuje susret 13. kola domaćeg prvenstva protiv istoimenog domaćina, trenutačno četvrte momčad prvenstve ljestvice. Aktualnom prvaku ova utakmica dolazi samo tri dana nakon neočekivanog kiksa na Gibraltaru u trećem kolu Konferencijske lige.

Rijeka je odigrala samo 1:1 protiv Lincoln Red Impsa, a gibraltarska momčad je i promašila jedanaesterac pri vodstvu Rijeke 0:1. Utakmicu u Varaždinu najavio je trener Victor Sanchez.

- Potpuni fokus je na organizaciji i pripremi momčadi što je moguće bolje za ovu zadnju utakmicu protiv Varaždina uoči pauze. Znamo da je to posljednji napor koji moramo napraviti u ovom razdoblju. Dolazimo s putovanja i nastupa u Europi, bila je to utakmica teškom okruženju, što smo i znali unaprijed i o čemu smo razgovarali nakon utakmice - rekao je strateg Rijeke u uvodu.

- Danas ćemo odraditi posljednji trening s igračima koji su svi u fazi oporavka nakon utakmice u četvrtak. Dakle, današnji je trening vrlo važan u taktičkom smislu, više nego po pitanju opterećenja, jer su većina igrača – pa i oni koji nisu igrali – odradili vrlo dobar trening jučer - nastavio je.

Osvrnuo se i na sutrašnjeg protivnika:

- Čeka nas vrlo težak protivnik. Prvi primjer je utakmica koju je Rijeka igrala protiv Varaždina u prvom krugu, ovdje na našem stadionu. To je vrlo fizička momčad, imaju snažne igrače, dobro barataju loptom, dobro su organizirani i jako brzi u tranziciji. Treba biti vrlo koncentriran. No, u HNL-u je razina vrlo visoka – sve momčadi imaju dobar balans između fizičke spremnosti, taktičkih sposobnosti i individualne kvalitete.

Imao je riječi hvale i za sve hrvatske nogometaše:

- Hrvatski igrači su talentirani, tako da svaka momčad ima tehnički potkovane igrače. Za nas je to isto kao i protiv svakog drugog protivnika. Pozitivni smo jer napredujemo stalno i želimo tako nastaviti - rekao je Sanchez za službenu stranicu Rijeke.