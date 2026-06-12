VIDEO Trenutak kad je Mostar utihnuo: Pogledajte reakciju prepunog trga nakon hladnog tuša Kanade

Samo desetak minuta dijelilo je navijače Bosne i Hercegovine od velikog slavlja na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva. A onda je jedan pogodak promijenio sve. Na prepunom trgu u Mostaru, gdje se utakmica protiv Kanade pratila u sjajnoj navijačkoj atmosferi, nakon izjednačujućeg pogotka Cylea Larina zavladali su nevjerica i muk.

U prvoj utakmici skupine B na stadionu u Torontu pobjednika nije bilo – Kanada i Bosna i Hercegovina odigrale su 1:1 (0:1), a Zmajevi su dugo bili nadomak pobjede protiv domaćina. No, završnica utakmice donijela je veliko razočaranje za njihove navijače.

Trenutak kada BiH prima gol protiv Kanade Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti. Ivan Bašić izveo je korner, Sead Kolašinac glavom prebacio loptu pred vrata, a Jovo Lukić najbolje se snašao i pogodio za 1:0. Bio je to trenutak velikog slavlja – i na stadionu u Torontu i među navijačima koji su okupljeni pratili utakmicu u Mostaru.

Činilo se da će minimalna prednost biti dovoljna za prvu pobjedu BiH na povratku na veliku nogometnu pozornicu, no Kanada se nije predavala. U 79. minuti, samo nekoliko trenutaka nakon ulaska u igru, Cyle Larin zabio je za izjednačenje. Akcija je krenula preko Ismaela Konea i Promisea Davida, koji je pronašao prostor za asistenciju, a Larin je preciznim udarcem zatresao mrežu za konačnih 1:1. Upravo taj trenutak zabilježen je na snimci s prepunog mostarskog trga – nekoliko sekundi ranije vladala je pjesma i slavlje, a nakon pogotka uslijedila je potpuna tišina.

Utakmica je na kraju i završila rezultatom 1:1. Iako je bod protiv neugodnog domaćina velik rezultat, navijači BiH s trga kućama odlaze s gorkim okusom jer im je pobjeda bila vrlo brzu. Pred reprezentacijom BiH sada su novi ispiti u skupini B. Igraju još protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja, gdje će tražiti prolaz u osminu finala.