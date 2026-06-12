VIDEO Trenutak kad je Mostar utihnuo: Pogledajte reakciju prepunog trga nakon hladnog tuša Kanade

Samo desetak minuta dijelilo je navijače Bosne i Hercegovine od velikog slavlja na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva. A onda je jedan pogodak promijenio sve. Na prepunom trgu u Mostaru, gdje se utakmica protiv Kanade pratila u sjajnoj navijačkoj atmosferi, nakon izjednačujućeg pogotka Cylea Larina zavladali su nevjerica i muk.
U prvoj utakmici skupine B na stadionu u Torontu pobjednika nije bilo – Kanada i Bosna i Hercegovina odigrale su 1:1 (0:1), a Zmajevi su dugo bili nadomak pobjede protiv domaćina. No, završnica utakmice donijela je veliko razočaranje za njihove navijače.Trenutak kada BiH prima gol protiv Kanade
Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti. Ivan Bašić izveo je korner, Sead Kolašinac glavom prebacio loptu pred vrata, a Jovo Lukić najbolje se snašao i pogodio za 1:0. Bio je to trenutak velikog slavlja – i na stadionu u Torontu i među navijačima koji su okupljeni pratili utakmicu u Mostaru.
Činilo se da će minimalna prednost biti dovoljna za prvu pobjedu BiH na povratku na veliku nogometnu pozornicu, no Kanada se nije predavala. U 79. minuti, samo nekoliko trenutaka nakon ulaska u igru, Cyle Larin zabio je za izjednačenje. Akcija je krenula preko Ismaela Konea i Promisea Davida, koji je pronašao prostor za asistenciju, a Larin je preciznim udarcem zatresao mrežu za konačnih 1:1. Upravo taj trenutak zabilježen je na snimci s prepunog mostarskog trga – nekoliko sekundi ranije vladala je pjesma i slavlje, a nakon pogotka uslijedila je potpuna tišina.
Utakmica je na kraju i završila rezultatom 1:1. Iako je bod protiv neugodnog domaćina velik rezultat, navijači BiH s trga kućama odlaze s gorkim okusom jer im je pobjeda bila vrlo brzu. Pred reprezentacijom BiH sada su novi ispiti u skupini B. Igraju još protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja, gdje će tražiti prolaz u osminu finala.FOTO Kockice i BiH dresovi zajedno: I u Zagrebu se čupala kosa, pogledajte prizora s Trga bana Jelačića
Da da, često se to zna zaboraviti, ali i Hercogovina igra na SP.