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REMI NA OTVORENJU SP-A

VIDEO Trenutak kad je Mostar utihnuo: Pogledajte reakciju prepunog trga nakon hladnog tuša Kanade

Trenutak kada BiH prima gol
Foto: Dajana Jorgić
1/14
VL
Autor
Mateja Papić
12.06.2026.
u 23:04

Nakon početne euforije i ranog vodstva Bosne i Hercegovine u Torontu, u 79. minuti uslijedio je hladan tuš. Tek što je ušao u igru, kanadski napadač Cyle Larin zabio je za izjednačenje na 1:1

Samo desetak minuta dijelilo je navijače Bosne i Hercegovine od velikog slavlja na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva. A onda je jedan pogodak promijenio sve. Na prepunom trgu u Mostaru, gdje se utakmica protiv Kanade pratila u sjajnoj navijačkoj atmosferi, nakon izjednačujućeg pogotka Cylea Larina zavladali su nevjerica i muk.

U prvoj utakmici skupine B na stadionu u Torontu pobjednika nije bilo – Kanada i Bosna i Hercegovina odigrale su 1:1 (0:1), a Zmajevi su dugo bili nadomak pobjede protiv domaćina. No, završnica utakmice donijela je veliko razočaranje za njihove navijače.

Trenutak kada BiH prima gol protiv Kanade

Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti. Ivan Bašić izveo je korner, Sead Kolašinac glavom prebacio loptu pred vrata, a Jovo Lukić najbolje se snašao i pogodio za 1:0. Bio je to trenutak velikog slavlja – i na stadionu u Torontu i među navijačima koji su okupljeni pratili utakmicu u Mostaru.

Činilo se da će minimalna prednost biti dovoljna za prvu pobjedu BiH na povratku na veliku nogometnu pozornicu, no Kanada se nije predavala. U 79. minuti, samo nekoliko trenutaka nakon ulaska u igru, Cyle Larin zabio je za izjednačenje. Akcija je krenula preko Ismaela Konea i Promisea Davida, koji je pronašao prostor za asistenciju, a Larin je preciznim udarcem zatresao mrežu za konačnih 1:1. Upravo taj trenutak zabilježen je na snimci s prepunog mostarskog trga – nekoliko sekundi ranije vladala je pjesma i slavlje, a nakon pogotka uslijedila je potpuna tišina.

Utakmica je na kraju i završila rezultatom 1:1. Iako je bod protiv neugodnog domaćina velik rezultat, navijači BiH s trga kućama odlaze s gorkim okusom jer im je pobjeda bila vrlo brzu. Pred reprezentacijom BiH sada su novi ispiti u skupini B. Igraju još protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja, gdje će tražiti prolaz u osminu finala.

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Trenutak kada BiH prima gol
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Ključne riječi
Kanada svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina

Komentara 5

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Avatar Arba
Arba
23:23 12.06.2026.

Da da, često se to zna zaboraviti, ali i Hercogovina igra na SP.

Avatar Senf na kobasicama
Senf na kobasicama
23:27 12.06.2026.

Da i?Hahahahahahahaha..... Jel nikom nije lepše nego je nam,samo da je tako svaki dan.......Samo kad se sjetim Hrvatska-Turska!Tko vas fućka!

SO
soovls
23:36 12.06.2026.

Opet doza Jugoslavije. Tko nas bolan zavadi? SFSN! Za Komošića i Titu!

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