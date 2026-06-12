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NAJVEĆA PODRŠKA

Šarmantni BiH izbornik oženio je svoju prvu ljubav iz susjedstva, evo kako izgleda

Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 20:30

Ana njeguje prirodan i nenametljiv izgled, a oni koji su imali priliku vidjeti njihove rijetke zajedničke fotografije opisuju je kao elegantnu, samozatajnu i profinjenu ženu koja izbjegava javnu eksponiranost.

Sergej Barbarez već dugi niz godina spada među najveće nogometne zvijezde Bosne i Hercegovine, dok njegova supruga Ana Barbarez uspješno održava diskretnu privatnost i ostaje daleko od medijske reflektora. Upravo zbog toga, svaka njihova zajednička fotografija izaziva izuzetnu pažnju javnosti i medija. Ana njeguje prirodan i nenametljiv izgled, a oni koji su imali priliku vidjeti njihove rijetke zajedničke fotografije opisuju je kao elegantnu, samozatajnu i profinjenu ženu koja izbjegava javnu eksponiranost. Godinama je bila najveća podrška Sergeju, bivšem nogometašu, a danas uspješnom izborniku reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njihova ljubavna priča traje godinama. Odrasli su u Mostaru, živjeli u istom susjedstvu, a Ana je bila njegova prva djevojka. Ta mladenačka ljubav postupno je prerasla u dugogodišnji brak iz kojeg su dobili dvojicu sinova, Sergija Luisa i Filipa Andrea.

Za razliku od mnogih supruga poznatih sportaša, Ana nikada nije tražila pažnju javnosti. Veći dio svog života posvetila je obitelji, a sinove je odgajala u Hamburgu dok je Sergej gradio blistavu nogometnu karijeru. Upravo zbog toga njezina pojavljivanja u medijima prava su rijetkost, a svaka nova fotografija ili objava izaziva znatiželju i divljenje obožavatelja.

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Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo
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Ana i Sergej uspijevaju održavati ravnotežu između javnog i privatnog života, pokazujući kako ljubav i obiteljska povezanost mogu ostati stabilni i u svijetu sporta i medijske eksponiranosti. Njihov primjer često se navodi kao rijedak primjer dugotrajne ljubavi i podrške, a rijetke zajedničke fotografije obitelji oduševljavaju fanove i medije. Njihovu posljednju rijetku obiteljsku fotografiju možete pogledati OVDJE.

Ključne riječi
obitelj supruga izbornik Bosna i Hercegovina Ana Barbarez Sergej Barbarez showbiz

Komentara 2

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PB
pb1520
21:30 12.06.2026.

A Dalić je što? Sve najgore, zatucani katoliban koji ide u Međuogorje. To je vaš pogled na svijet. Nakaradan.

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