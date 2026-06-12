VIDEO Legende dobro raspoležene: Poslušajte kako su Ibrahimović i Henry otpjevali hit Dubioze Kolektiv

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela doći do pobjede u prvom kolu Svjetskog prvenstva protiv domaćina Kanade. Poveli su golom Jove Lukića u prvoj minuti, a taj rezultat stajao je na semaforu sve do 79. minute kada je Cyle Larin zabio za izjednačenje i na posljetku donio bod svojoj reprezentaciji. Utakmicu su komentirali legendarni napadači Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry.

Obojica imaju posebnu vezu s Bosnom i Hercegovinom - Ibrahimović podrijetlom, dok je Henryjeva supruga rođena u Sarajevu. Njih dvojica odlučili su odati počast reprezentaciji za koju su navijali u ovoj utakmici tako što su otpjevali hit Dubioze Kolektiv "I am from Bosnia take me to America".

Ta je pjesma postala himna navijača Bosne i Hercegovine, a kako zvuči u izvedbi dva ponajbolja napadača u 21. stoljeću prosudite sami.

Ibrahimović je prije utakmice rekao: "Venama mi teće bosanska krv. U potpunosti navijam za tu momčad. Mislim da će ostvariti dobar rezultat".