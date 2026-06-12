FOTO Prvo nesnosno vruće, a onda zaokret: Pogledajte ovu kartu, stiže kiša

Vruće i bez oborina bit će cijelu subotu u gotovo cijeloj zemlji, no vrijeme se krajem vikenda mijenja. Prema prognozama DHMZ-a, pred nama je nova promjena vremena i nova runda kiše. Na Jadranu će u subotu prevladavati sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20 °C. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 °C.

Nedjelja će biti još toplije, a onda slijedi novi vremenski preokret. Sa sjevera stiže porast naoblake, ali i kiša. Tomislav Kozarić za HRT prognozira kako su mogući i pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji. Kiša se nastavlja i u ponedjeljak. "Povremeno će kiše još biti osobito u prvom dijelu ponedjeljka", navodi HRT. Zatim smirivanje, u utorak ujutro može biti magle. Slab i umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeveroistočni. U ponedjeljak u većini krajeva danju osjetno svježije, donosi HRT.

I na Jadranu toplo za vikend, u ponedjeljak naoblačenje. Noći sve češće tople, ponegdje i vruće.