FOTO Slavlje u Sarajevu nakon vodstva BiH pa šok u završnici: Evo kako se pratila utakmica u glavnom gradu

U službenoj fan zoni u Sarajevu navijači su s velikim zanimanjem pratili otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva i prvu utakmicu skupine B između Bosne i Hercegovine i Kanade, koja se igrala u Torontu.
U službenoj fan zoni u Sarajevu navijači su s velikim zanimanjem pratili otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva i prvu utakmicu skupine B između Bosne i Hercegovine i Kanade, koja se igrala u Torontu.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Nakon ranog vodstva Zmajeva uslijedilo je veliko slavlje, no završnica utakmice donijela je razočaranje – susret je završio 1:1.
Nakon ranog vodstva Zmajeva uslijedilo je veliko slavlje, no završnica utakmice donijela je razočaranje – susret je završio 1:1.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti. Ivan Bašić ubacio je iz kornera s desne strane, Sead Kolašinac glavom je produžio loptu, a Jovo Lukić najbolje se snašao nakon nesigurne reakcije kanadskog vratara Maximea Crépeaua i pogodio za 1:0.
Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti. Ivan Bašić ubacio je iz kornera s desne strane, Sead Kolašinac glavom je produžio loptu, a Jovo Lukić najbolje se snašao nakon nesigurne reakcije kanadskog vratara Maximea Crépeaua i pogodio za 1:0.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Pogodak je u Sarajevu izazvao erupciju oduševljenja, a navijači su uvjereno slavili početak turnira iz snova.
Pogodak je u Sarajevu izazvao erupciju oduševljenja, a navijači su uvjereno slavili početak turnira iz snova.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Ipak, Kanada je u završnici uspjela doći do izjednačenja.
Ipak, Kanada je u završnici uspjela doći do izjednačenja.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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U 79. minuti, nakon akcije Ismaela Konea i Promisea Davida, Cyle Larin je po ulasku u igru zatresao mrežu za konačnih 1:1 i utišao atmosferu u fan zoni.
U 79. minuti, nakon akcije Ismaela Konea i Promisea Davida, Cyle Larin je po ulasku u igru zatresao mrežu za konačnih 1:1 i utišao atmosferu u fan zoni.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Unatoč ispuštenoj pobjedi, bod protiv domaćina Svjetskog prvenstva solidan- je početak za BiH, koja će u nastavku natjecanja igrati još protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja, oba susreta u 21 sat, u borbi za plasman u osminu finala.
Unatoč ispuštenoj pobjedi, bod protiv domaćina Svjetskog prvenstva solidan- je početak za BiH, koja će u nastavku natjecanja igrati još protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja, oba susreta u 21 sat, u borbi za plasman u osminu finala.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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