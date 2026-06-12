FOTO Slavlje u Sarajevu nakon vodstva BiH pa šok u završnici: Evo kako se pratila utakmica u glavnom gradu
U službenoj fan zoni u Sarajevu navijači su s velikim zanimanjem pratili otvaranje Svjetskog nogometnog prvenstva i prvu utakmicu skupine B između Bosne i Hercegovine i Kanade, koja se igrala u Torontu.
Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti. Ivan Bašić ubacio je iz kornera s desne strane, Sead Kolašinac glavom je produžio loptu, a Jovo Lukić najbolje se snašao nakon nesigurne reakcije kanadskog vratara Maximea Crépeaua i pogodio za 1:0.
Unatoč ispuštenoj pobjedi, bod protiv domaćina Svjetskog prvenstva solidan- je početak za BiH, koja će u nastavku natjecanja igrati još protiv Švicarske 18. lipnja te Katara 24. lipnja, oba susreta u 21 sat, u borbi za plasman u osminu finala.