VIDEO Vlašić otkrio kako se vatreni spremaju za Engleze: Jedna stvar bit će ključna za vatrene

Počelo je Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku, ali još nas puno dijeli od prve utakmice Hrvatske. Vatreni turnir otvaraju 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Trenutačno se nalaze u svom kampu u Alexandriji gdje se spremaju za prvu utakmicu, a od dolaska u gradić kraj Washingtona muku muče s vremenom.

U Alexandriji vladaju velike vrućine, kao i u ostatku Sjedinjenih Američkih Država. Teško je trenirati, a utakmica protiv najtežeg protivnika u skupini je sve bliže. Kako se nose s vrućinama i jesu li spremni za utakmicu s Englezima otkrili su Nikola Vlašić i Mario Pašalić.

Nikola, imate već iskustva sa svjetskih prvenstava, kakav je osjećaj?

- Ovo mi je drugo Svjetsko prvenstvo, puno je manje nervoze nego na prvom. Uzeo sam medalju u Kataru, odmah je lakše kad imaš iskustva, dobra je ekipa, dobra je momčad. Nadam se da možemo ponoviti taj uspjeh.

- Imamo dobar spoj mladosti i iskustva. U zadnje dvije godine u reprezentaciju je došlo dosta mlađih igrača, imamo dobar spoj i nadam se da možemo ponoviti te uspjehe - dodao je Pašalić.

Hrvatska sada ima dva sustava igre, kako nam to može pomoći?

- Većina igrača je navikla na promjenu sustava. U modernom nogometu su treneri skloni tome, da imaju više opcija. Mi smo najveće uspjehe ostvarili u sustavu s četiri, ali vjerujemo da u kojem god sustavu istrčimo da možemo postići rezultat.

Što će biti ključ u utakmici s Engleskom?

- Ključno će biti ono što je izbornik naglašavao, faza obrane. Moramo biti kompaktni, moramo se držati. Protiv Slovenije smo imali problema s tranzicijama, jače momčadi poput Engleske će to iskoristiti. To je prioritet, a u posjedu imamo kvalitetu da im napravimo problema - rekao je Pašalić, a Vlašić dodao:

- Po meni je to momčad kojima ima alternative, koja može igrati u kojem god sustavu. Moramo zatvarati sve prostore.

Pripremate li se za ovu utakmicu individualno?

- Imamo analitičara koji nam donosi personalizirane videe svakog protivničkog igrača i tako se pripremamo individualno. Gledamo što rade i pručavamo što možemo očekivati.

Jeste li gledali koje utakmice?

- Pogledao sam otvaranje i prvo poluvrijeme Bosne i Kanade. Vidim da su momčadi dosta oprezne, ali teško je govoriti nakon samo tri utakmice.

Mario, neka usporedba Katara i ovog turnira?

- Slična je situacija, dobar spoj mladosti i iskustva. To ne znači da ćemo ponoviti taj uspjeh, ali vjerujem da možemo.

Nikola, kako mislite da će ove pauze za osvježivanje utjecati na utakmicu što se tiče taktike?

- Ako dominiraš u tom trenutku utakmice, može ti narušiti momentum. Ako ne igraš baš dobro i možda se braniš, može ti pomoći. U svakom slučaju mislim da su pauze potrebne jer su vrućine nepodnošljive.