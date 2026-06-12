Nekad jedna od poznatijih hrvatskih pjevačica, danas je partnerica reprezentativca BiH i rijetki bi je prepoznali

Mnogi je pamte kao članicu grupe Feminnem, no Nikol Bulat u popularnom se ženskom sastavu zadržala svega godinu dana te je ostala upamćena kao članica koja je najkraće bila dio benda. Nakon odlaska iz grupe pokušala je izgraditi samostalnu glazbenu karijeru pa je 2011. godine objavila pjesmu "Strašno ti stojim", no veći uspjeh nije ostvarila. Potom se posvetila studiju prava i postupno nestala iz javnosti. Godinama je uspješno skrivala svoj privatni život, a kasnije se doznalo da ljubi devet godina mlađeg nogometaša Ivana Šunjića. Njihova je veza započela dok je Šunjić igrao za Dinamo, nakon čega je karijeru nastavio u engleskom Birmingham Cityju. Nikol ga je pratila u Veliku Britaniju, a kasnije i na Cipar nakon njegova transfera u Pafos FC. Ivan Šunjić je i reprezentativac Bosne i Hercegovine i nastupa na aktualnom Svjetskom prvenstvu u nogometu.

U travnju 2019. otvorila je Instagram profil koji danas prati više od 80 tisuća ljudi, a ondje često dijeli trenutke iz obiteljskog života. Par je u svibnju 2024. godine dobio sina, koji je danas čest gost njezinih objava. U međuvremenu je Nikol značajno promijenila izgled. Mnogi primjećuju da danas izgleda potpuno drukčije nego u vrijeme Feminnema, a promijenila je i modni stil. Na društvenim mrežama često pokazuje luksuzne modne komade iz svoje garderobe, kojima privlači pažnju pratitelja. Govoreći o odlasku iz Feminnema, Nikol je još 2009. godine otkrila da je upravo ona donijela odluku o napuštanju grupe.

"Prava je istina da sam ja napustila Feminnem, i to nakon jednog dugog, mučnog razgovora koji nije urodio plodom. Cijelo posljednje vrijeme s curama sam bila u stvarno dobrim odnosima, iako smo se, istina je, razilazile u nekim stavovima, ali sam se nadala da ćemo uspjeti postići kompromis. Radi se, prije svega, o slici grupe u javnosti. Neda i Pamela su smatrale da moramo funkcionirati kao pravi girl bend, homogen, u kojem ni jedna od nas ne dolazi do izražaja, a ja sam smatrala da će nas javnost bolje prihvatiti ako svaka bude imala svoju prepoznatljivu osobnost, poput Pussycat Dolls. Nisam smatrala najsretnijim ni njihov odabir pjesama. Međutim, nakon pokušaja dogovora shvatila sam da dogovora nema i odlučila se pozdraviti s curkama, bez zle krvi", objasnila je tada.