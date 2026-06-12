Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA TRANSFROMACIJA

Nekad jedna od poznatijih hrvatskih pjevačica, danas je partnerica reprezentativca BiH i rijetki bi je prepoznali

Zagreb: Maja Cvjetkovi? prisutne u Poshu zabavila plesom u ?aši
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 18:30

Nikol Bulat bila je članica grupe Feminnem, a kasnije je pokušala graditi i samostalnu glazbenu karijeru

Mnogi je pamte kao članicu grupe Feminnem, no Nikol Bulat u popularnom se ženskom sastavu zadržala svega godinu dana te je ostala upamćena kao članica koja je najkraće bila dio benda. Nakon odlaska iz grupe pokušala je izgraditi samostalnu glazbenu karijeru pa je 2011. godine objavila pjesmu "Strašno ti stojim", no veći uspjeh nije ostvarila. Potom se posvetila studiju prava i postupno nestala iz javnosti. Godinama je uspješno skrivala svoj privatni život, a kasnije se doznalo da ljubi devet godina mlađeg nogometaša Ivana Šunjića. Njihova je veza započela dok je Šunjić igrao za Dinamo, nakon čega je karijeru nastavio u engleskom Birmingham Cityju. Nikol ga je pratila u Veliku Britaniju, a kasnije i na Cipar nakon njegova transfera u Pafos FC. Ivan Šunjić je i reprezentativac Bosne i Hercegovine i nastupa na aktualnom Svjetskom prvenstvu u nogometu.

U travnju 2019. otvorila je Instagram profil koji danas prati više od 80 tisuća ljudi, a ondje često dijeli trenutke iz obiteljskog života. Par je u svibnju 2024. godine dobio sina, koji je danas čest gost njezinih objava. U međuvremenu je Nikol značajno promijenila izgled. Mnogi primjećuju da danas izgleda potpuno drukčije nego u vrijeme Feminnema, a promijenila je i modni stil. Na društvenim mrežama često pokazuje luksuzne modne komade iz svoje garderobe, kojima privlači pažnju pratitelja. Govoreći o odlasku iz Feminnema, Nikol je još 2009. godine otkrila da je upravo ona donijela odluku o napuštanju grupe.

"Prava je istina da sam ja napustila Feminnem, i to nakon jednog dugog, mučnog razgovora koji nije urodio plodom. Cijelo posljednje vrijeme s curama sam bila u stvarno dobrim odnosima, iako smo se, istina je, razilazile u nekim stavovima, ali sam se nadala da ćemo uspjeti postići kompromis. Radi se, prije svega, o slici grupe u javnosti. Neda i Pamela su smatrale da moramo funkcionirati kao pravi girl bend, homogen, u kojem ni jedna od nas ne dolazi do izražaja, a ja sam smatrala da će nas javnost bolje prihvatiti ako svaka bude imala svoju prepoznatljivu osobnost, poput Pussycat Dolls. Nisam smatrala najsretnijim ni njihov odabir pjesama. Međutim, nakon pokušaja dogovora shvatila sam da dogovora nema i odlučila se pozdraviti s curkama, bez zle krvi", objasnila je tada.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
Zagreb: Maja Cvjetkovi? prisutne u Poshu zabavila plesom u ?aši
1/79
Ključne riječi
showbiz feminem Ivan Šunjić Nikol Bulat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!