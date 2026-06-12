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VL
Autor
Večernji.hr
KANADA - BIH

UŽIVO OD 21 BiH otvara SP protiv domaćina, navijači spremaju spektakl: Čekamo sastave

FILE PHOTO: FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina
HANNAH MCKAY/REUTERS
12.06.2026. u 19:00
Utakmicu Kanade i Bosne i Hercegovine pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista od 21:00.
KANADA
0-0
BOSNA I HERCEGOVINA
1. kolo Svjetskog prvenstva, Kanada - BiH, 21:00, BMO Field, Toronto
SUDAC

Glavni sudac današnje utakmice bit će Argentinac Facundo Raul Tello Figueroa.

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice bit će dostupan na programu HTV 2 od 21 sat. 

NAJAVA

Bosna i Hercegovina svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu otvara utakmicom protiv jednog od domaćina turnira Kanade. Zmajevi su prvi puta na Mundijalu nastupili prije 12 godina u Brazilu kada su ispali u grupnoj fazi kada su izgubili od Argentine i Nigerije (reprezentacija koje su prošle dalje) i pobijedili Iran.

Ovoga puta ambicije su im nešto veće, nalaze se u jednoj od najizjednačenijih skupina na Svjetskom prvenstvu i ponajviše zbog proširenog formata po kojem grupnu fazu prolaze 32 reprezentacije, s pravom se nadaju plasmanom u nokaut fazu. U susjedstvu vlada nezapamćena euforija kao i u Torontu gdje se po nekim predviđanjima očekuje oko 30 tisuća navijača BiH.

Kanada će na Mundijalu zaigrati po treći puta te se također nadaju prolasku grupe na domaćem terenu iako iz šest utakmica na Svjetskom prvenstvu imaju isto toliko poraza. 2022. u Kataru gubili su od Hrvatske, Belgije i Maroka, a 1986. od SSSR-a, Francuske i Mađarske.

Obje reprezentacije nalaze se pod pritiskom jer prva utakmica na turniru obično je i najteža. Dođe li jedna reprezentacija do pobjede, napravila bi veliki korak prema plasmanu u nokaut-fazu.

Treba istaknuti i kako će Kanada u utakmicu ući oslabljena jer zbog ozljede ne mogu računati na kapetana Alphonsea Daviesa.

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