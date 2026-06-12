UŽIVO OD 21 BiH otvara SP protiv domaćina, navijači spremaju spektakl: Čekamo sastave

Topao i izrazito vlažan zrak

Vatreni 'umiru' na treninzima, vrućina i vlaga su nesnosne: Neke kolege požalili su se na vrtoglavicu i mučninu

Atmosfera je bila užarena, ali takvo je bilo i vrijeme. Iako je termometar pokazivao samo 26 Celzijevih stupnjeva, naš osjet je bio kao da je riječ o barem 40 stupnjeva, ako ne i 45. Kolege novinari, koji su nakon treninga jedan po jedan ulazili u medijski centar s izrazom šoka na licima, a neki su radeći ovaj posao prošli pola svijeta, rekli su da nikad ovakvo što u životu nisu doživjeli