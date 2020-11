Samo jedna od 80 momčadi u 'Europi' nije primila pogodak, a to je - Dinamo!

Dinamo je dosad napravio veliki posao, iako je bilo puno skeptičnosti oko toga kako će plavi izgledati nakon svih turbulencija otkako je počela korona-kriza. Sumnje u plave dijelom su i bile opravdane, izdanja na završetku prošle ‘krnje’ sezone, pa ispadanje od Ferencvarosa u kvalifikacijama za Ligu prvaka sigurno nisu jamčile nešto posebno uspješan Dinamo.

No, Dinamo se polako slagao i slagao je i rezultate koji su zapravo – odlični. Bili bi savršeni da nije bilo tog posljednjeg, tek drugog u sezoni, poraza u Osijeku, ali i on je u ovom trenutku manje važan. Važnija je bila Europa, a u njoj stvari za Dinamo stoje odlično. Nakon četiri kola plavi su uvjerljivo vodeći u skupini i već u sljedećem kolu kod Feyenoorda bodom mogu osigurati europsko proljeće.

Malo tko je očekivao da će se plavi tako dobro predstaviti u vrlo čudnoj skupini u kojoj su suparnici radili greške u koracima, a Dinamo nije. Spočitavalo se plavima da su protiv Feyenoorda pokazali premalo hrabrosti, da ni u Moskvi kod CSKA nisu odigrali nešto posebno prema naprijed. No, i u te dvije prve utakmice u skupini Dinamo je uzeo po bod, nije primio niti jedan pogodak, a onda je napravio pravi posao protiv Wolfsbergera.

Pobjegli su od prokletstva

Da, lako je sad reći da je to najslabija momčad skupine i da dvije pobjede Dinama nisu ništa drugo nego očekivane. No, taj isti Wolfsberger je slavio u Rotterdamu s uvjerljivih 4:1, igrao kod kuće 2:2 s CSKA-om. Stoga nije to baš ‘mačji kašalj’ kad su se ostali suparnici koji su bili favoriti protiv Austrijanaca upravo na njima ‘poskliznuli’.

Dinamo nije podcijenio austrijsku momčad, čak je možda i preoprezno ušao u taj susretu u Klagenfurtu, no kad je pred kraj prvog poluvremena osjetio da se suparnika može napasti, da se može krenuti žešće prema njegovom golu, plavi su to i napravili. Doduše, kad Petković i dvaput Ademi nisu realizirali svoje velike prigode pri kraju prvog poluvremena kod rezultata 0:0 pobojali smo se da bi se moglo realizirati nepisano nogometno pravilo – kad ne zabiješ, dobiješ.

No, to prokletstvo koje je u prošlosti znalo pratiti Dinamo nije se dogodilo. A nije se dogodilo zato što je Dinamo u Klagenfurtu bio pravi. Nije stao, nije se prepao svojih promašaja već je krenuo još jače prema golu Wolfsbergera i pokazao je mišiće, ali pokazao je i kvalitetu.

Iako je bilo dosta odlazaka iz Dinama, očito je uspješno posložen novi kadar koji se može nositi s europskim izazovima. Plavi imaju kvalitetu, no danas plavi znaju i kod Zorana Mamića igrati na rezultat, a rezultat je jedino mjerilo.

Ono što je dosad bilo najbolje kod Dinama kad je o igranju u Europskoj ligi riječ, svakako je defenzivna igra. Feyenoordu, CSKA-u i u dvije utakmice Wolfsbergeru plavi nisu dopustili ozbiljniji broj prilika, odlično su postavljeni na terenu, zatvaraju jedni druge, pomažu, čuvaju leđa, a kad je u te četiri utakmice nešto i uspjelo proći blizu vratiju plavih tamo je bio Dominik Livaković kojeg je Uefa ponovno izabrala u najbolju momčad ovog kola.

Sad ne treba stati, nije gotovo

U ovom trenutku Dinamo u svim linijama ima odlična rješenja, zadnja linija postala je izuzetno sigurna, odlični su bili Moharrami, Théophile i Lauritsen, plavi sad imaju puno rješenja za stoperske pozicije, za oba beka. Ima i čvrste zadnje vezne, a ofenzivni, kao što je to često Ademi, pa Majer, Ivanušec igraju odlično i nude niz rješenja za završnicu. Plavi malo ‘škripe’ u vrhu napada, kad nema Gavranovića ili Petkovića teško je naći treću opciju, iako bi se i tu moglo nešto ‘kemijati’. No nema potrebe kad se igra kao što se igralo u Klagenfurtu, pogotovo u drugom poluvremenu.

S takvom igrom plavi su postali europski raritet, jedina momčad od njih 80 koje igraju u skupinama Lige prvaka i Europske lige koja nije primila ni jedan jedini pogodak. Stoga, sve dosad pokazano zalog je optimizmu i za dvoje utakmice koje slijede u Europi, u Rotterdamu kod Feyenoorda i protiv CSKA u zadnjem kolu u Maksimiru. Plavi su ovim partijama visoko postavili ljestvicu, sad bi postao veliki neuspjeh da se ne prođe ova skupina kad su si plavi sami otvorili taj put. No za sve što su dosad napravili plavi su zaslužili naklon, sad samo ne smiju stati na ovome jer to možda neće biti dovoljno. Nastave li ovako, onda neće biti problema za prolazak skupine, a to bi već bio veliki rezultat. Sada su pokazali da mogu, da znaju i zaslužili su da se u njih vjeruje. Za sve to stiže i ‘neka lova’, dođu li do europskog proljeća, mogli bi od Uefe inkasirati oko deset milijuna eura, a to nije baš malo. •