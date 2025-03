'Sada su svi pametni i znaju kako riješiti probleme u Dinamu. A jednog igrača se previše kritizira'

Srđan Lakić, bivši napadač s bogatim iskustvom igranja na najvišoj bundesligaškoj razini, komentirao nam je neke aktualne nogometne teme u našim okvirima.

Kako vam se čini trenutačno ozračje oko Dinama?

– Dinamo je ove godine u HNL-u u velikom rezultatskom problemu. Traže se, promijenili su tri trenera. Velika očekivanja su normalna jer ipak je riječ o najboljoj i najskupljoj momčadi. Naša liga je dosta nezgodna, bodovi u gostima nikome nisu zajamčeni. Dinamo je veliki motiv svima i upravo je zbog toga izgubio dosta bodova – počeo je Srđan Lakić.

Bilo je navodno disonantnih tonova između Zajeca i predsjednika Uprave Zvonimira Manenice. Predsjednik kluba je predsjedniku Uprave, čini se, zamjerio smjenu sportskog direktora?

Važan je kontinuitet

– Teško mi je govoriti o tim relacijama. Oni najbolje znaju u čemu je problem, a kako nisam u kontaktu s akterima, teško mi je komentirati. A što se tiče bivšeg sportskog direktora Marka Marića, uvijek možete govoriti pozitivno ili negativno. Ovisi što tražite. Kada Dinamo nema rezultat, sve se stavlja pod upitnik. Ne bih bio previše kritičan prema Dinamu jer sada se svi javljaju, prave se pametni i daju prijedloge kako bi trebalo riješiti ove probleme. Najlakše je govoriti. Kontinuitet je zlatna riječ za uspjeh u bilo kojoj sferi. A baš to Dinamu nedostaje. Ako se odlučiš za jednu politiku i jedan smjer, jedino će te kontinuitet dovesti do uspjeha. To Dinamo u zadnje vrijeme nema i to je razlog svih problema. Isto tako, povlači se pitanje o igračima iz omladinske škole. Zna se tko je, nakon Martina Baturine, najbolji igrač iz tog sustava. Svi to znamo...

Lakić, naravno, misli na svog štićenika Luku Vrbančića, igrača koji je prošao Dinamov omladinski sustav, a trenutačno igra za Lokomotivu.

– Za takvog igrača jednostavno moraš pronaći mjesto među četiri-pet igrača u Dinamovu veznom redu. To je kraj priče. Svi govore o tome kako je iskustvo problem. Ali svi su veliki igrači morali početi i krenuti od nečega, nisu imali iskustva. Nakon deset utakmica, stekli su neko iskustvo, a nakon dvadeset su bili klasa. To je put kako se postaje igrač. Samo klub mora imati viziju i stati iza toga. Puno je primjera u Europi kako se takve stvari rade. Priče o pritiscima i sličnim stvarima, koje smo slušali od prošlih trenera i uprava kluba, samo su alibi.

U mladoj U-21 vrsti nema igrača iz Dinama?

– Nije prirodno ni to da u prvoj momčadi igraju četiri igrača iz Dinamove omladinske škole, ali jedan ili dvojica jednostavno moraju. Petorica ili šestorica igrača koji su prošli kroz školu otišli su iz kluba, a da nisu bili tretirani na pravi način. Ne bih ja za to krivio samo one koji su donosili odluke. Problem je malo dublji. I treneri koji vode školu najprije razvijaju sebe, a potom igrače. Ili ih uopće ne razvijaju. Kada igrači trebaju dobiti neke uloge, onda nisu spremni. Ne postoji plan kako im dati vremena da dobiju ono što u tom trenutku nemaju. Normalno je stoga da dečki idu po posudbama, a mnogi se izgube na tom putu. Jer, nije lako otići iz kluba koji je ideal i televizor u boji za cijelu regiju pa nakon toga doći u neku puno manju sredinu. Morate biti iznimno mentalno snažni kako biste to prebrodili.

Tri trenera su promijenjena, Dinamo je ispao u kupu, zaostaje u prvenstvu... Za što je ovakav Dinamo spreman?

– Dinamov roster izgleda mi najbolje. Znamo da u nogometu ne pobjeđuju uvijek najbolji. No i sada bih kazao da je Dinamo najveći favorit za osvajanje naslova. Budu li plavi pravi i nađu li motiv i kemiju koji im nedostaju, trebali bi biti najbolji. Primaju puno pogodaka, u zadnjoj liniji se stalno rotira. Mora se znati red i imati kontinuitet o kojem smo već govorili. Kada se puno mijenja, teško je doći do uspjeha.

Dat će doprinos

Kako vam se čini situacija s Dinamovim napadačima?

– To što ne igra Petkovićev veliki je hendikep. Ne samo zbog njegove igračke kvalitete, već i pojave u očima suparnika. Teško je nadomjestiti takvog igrača, posebice kada izgubiš glavu. Ne bih kritizirao Kangu, on je dobar napadač, no treba mu vremena za prilagodbu. Kritike su malo pretjerane, tko zna kako to funkcionira. Ne možete od njega očekivati da sam rješava utakmice, jer on nije Petković, kao što to nije ni Sandro Kulenović.

Kulenović je opet u drugom planu, uvjetno rečeno?

– Pa on je među tri najbolja strijelca lige. Uvijek je bio igrač koji bi naporno radio i postizao pogotke. Ne vidim zašto bi ga ova situacija trebala pogoditi. Uvijek je pokazao svoju kvalitetu. Bude li pravi, sigurno će dati svoj doprinos.

Je li s pravom nezadovoljan?

– Vjerojatno jest, iz njegove perspektive...

Kakav biste mu vi savjet dali?

– Neka igra svoj nogomet. Prilika će doći jer je pokazao da može biti važan. To koliko je igrač važan ne mijenja nužno činjenica igra li u prvoj postavi ili ne. On može s klupe napraviti dobre stvari. Ne mogu ulaziti u njegov osjećaj, a teško mi je govoriti o tome može li biti prvi napadač Dinama. Takvo što zahtijeva određeni stil igre, a u ovom trenutku nisam siguran da Dinamo igra na način koji odgovara Kulenoviću. U početku mu je dobro krenulo, to se poslije malo izgubilo i on je, logično, pao u formi. Uglavnom, ne bih rekao da je u trećem planu ili da je nebitan, dapače. Ne bi trebao sam sebi biti problem, niti biti nezadovoljan – zaključio je Lakić.