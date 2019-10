Rukometaši u polupraznoj Areni minimalno poraženi od Njemačke

Nakon što su rukometašice remijem iznenadile favorizirane Njemice, rukometaši nisu zaokružili lijep dan hrvatskog rukometa. U polupraznoj zagrebačkoj Areni poraženi su od Njemačke 25:26.

Izbornik Lino Červar je otvorio susret s najjačim adutima. Marin Šego je bio na vratima. Na lijevom krilu David Mandić, desnom Zlatko Horvat. Crta je pripala Igoru Musi, a vanjsku liniju činili su Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić i Luka Stepančić.

Počeli smo obranom 5 + 1, s Davidom Mandićem naprijed. Malo nervoze na početku osjetilo se na obje strane. Marin Šego je zaustavio prvi njemački napad, a Andreas Wolf obranio sedmerac Zlatku Horvatu. Prvo vodstvo Hrvatska ima u petoj minuti 2:1. U desetoj minuti Hrvatska prvi put ima dva pogotka viška (5:3). Nepunih 13 minuta igrala je Hrvatska bez promjene obrana – napad. Onda je manji predah zaslužio Domagoj Duvnjak, a u igru ušao Marko Mamić. S dva pogotka za redom Njemačka, točno na polovici prvoga dijela stiže do izjednačenja (6:6). U sljedećih 15 minuta imali smo stalnu prednost, najčešće dva pogotka, ali nikako nismo uspjeli to povećati na plus tri. Bilo je tako 8:6, pa 8:8, 10:8, pa 10:10. Sastav kojeg vodi Christian Prokop u završnici prvoga poluvremena prvi uspijeva napraviti ozbiljan niz od četiri pogotka za redom i sad oni vode 10:12. Izbornik Lino Červar puno mijenja, raspoređuje minutažu na svakog igrača. Svježina nam donosi izjednačenje na 12:12 na ulasku u posljednju minutu. To razdoblje igre sjajno je iskoristio debitant Vlado Matanović koji je zabio tri od naša četiri posljednja pogotka. Dva doduše sa sedam metara, ali to je trebalo zabiti jer je na njemačkim vratima bio izvrsni Andreas Wolf. Gosti ipak na predah nose minimalnu prednost 12:13.

Njemačka je mirnija, raznovrsnija na početku drugoga dijela. Već u 37-oj ima tri pogotka viška. Mi se vraćamo obrani 5-1, kao i na početku susreta. Nakon deset minuta nastavka, pri rezultatu 16:19, izbornik traži minutu razgovora s našim igračima. I mijenja praktički cijelu postavu. Promašuje se previše čistih prigoda. A Njemačka je nemilosrdna. Tko god uđe pogodi. U 42-oj minuti tako nam bježe na pet pogodaka razlike 16:21. Još je puno do kraja. Sjajno u tim trenucima reagira naša reprezentacija. Uspijevaju serijom od pet pogodaka za redom sve vratiti na početak, i u 48-oj minuti imamo 21:21, a odmah zatim i novo vodstvo.

Ali Njemačka ima odgovor i na to. Jedan pogodak iz igre, jedan sa sedam metara dovodi ih u novu prednost. Na ulasku u posljednjih deset minuta hrvatski izbornik vraća u igru Luku Cindrića. I Hrvatska opet dolazi do zraka.

Četiri minute do kraja imamo novo izjednačenje 24:24. Ritam napada je na njemačkoj strani. I minimalna prednost u dva navrata 24:25, 25:26. Svaki promašaj znači izgubljenu utakmicu. Minutu i 18 sekundi do kraja izbornik Lino Červar traži minutu predaha. Sudačke ruke su u zraku. Ulazi Domagoj Duvnjak. Pokušaj Luke Cindrića, prvi i jedini na utakmici zaustavlja Dario Quenstedt i Njemačka ima deset sekundi da mirno privede utakmicu kraju i nastavi svoj veliki niz pobjeda u prijateljskim susretima s Hrvatskom. Ovo je bila 18-ta i 11-ta pobjeda Njemačke.

S pet pogodaka najefikasniji u hrvatskim redovima debitant Vlado Matanović. Po četiri su dali David Mandić i Luka Stepančić. Kod gostiju pet pogodaka Tobiasa Reichmanna.

Uzvrat je za tri dana u TUI Areni u Hannoveru.