Ruizu će navijači birati idućeg protivnika: Na popisu kandidata je i Filip Hrgović

Bivši boksački prvak teške kategorije Andy Ruiz Jr. želi da mu navijači izaberu sljedećeg protivnika nakon što je u posljednjem meču u rujnu odlukom sudaca pobijedio 43-godišnjeg bivšim dvostrukog izazivača za svjetski naslov Luisa King Konga Ortiza u eliminatoru za WBC-ov pojas, piše Croring.

Ruiz (35-2, 22 KO) se nadao da će se boriti protiv Deontaya Wildera u konačnom eliminacijskom meču koji bi dao sljedećeg obveznog izazivača WBC-ovom prvaku Tysonu Furyju, ali to se neće dogoditi.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Andy Ruiz Jr v Anthony Joshua - Diriyah Arena Andy Ruiz Jr. after losing the IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Championship belts to Anthony Joshua (not pictured) at the Diriyah Arena, Diriyah, Saudi Arabia. Nick Potts Photo: PA Images/PIXSELL

Naime, Wilder ide u drugom smjeru i sve je izglednije kako bi sljedeću borbu mogao imati protiv Anthonyja Joshue.

Američko-meksički borac je tako ispao iz kruga potencijalnih Wilderovih protivnika, te svoju sljedeću borbu morati tražiti protiv nekog drugog.

Andy Ruiz je nakon poraza protiv Joshue u prosincu 2019. imao samo dvije borbe. U ring se vratio u svibnju 2021. pobjedom protiv Chrisa Arreole, a lani je svladao Luisa Ortiza.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Andy Ruiz Jr v Anthony Joshua - Diriyah Arena Andy Ruiz Jr. during his fight against Anthony Joshua in their IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Championship contest at the Diriyah Arena, Diriyah, Saudi Arabia. Nick Potts Photo: PA Images/PIXSELL

‘Tko je sljedeći?’, pita se Andy Ruiz Jr. koga navijači žele češće gledati u ringu protiv njega. Pojavio se i popis od kojih suparnika će navijači moći izabrati u glasanju, a na tom popisu je i hrvatski boksač Filip Hrgović.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - Filip Hrgovic v Zhilei Zhang - King Abdullah Sports City Arena, Jeddah, Saudi Arabia - August 20, 2022 Filip Hrgovic celebrates winning his fight against Zhilei Zhang Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Na tom su popisu još i Jared Anderson, Luis Ortiz (revanš), Ivan Dychko, Tony Yoka, Joe Joyce, Frank Sanchez, Arslanbek Makhmudov, Joseph Parker, Otto Wallin, Martin Bakole i Zhilei Zhang.