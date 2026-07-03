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Hrvatska herojski pala protiv Portugala, poništena su nam tri pogotka (1:2)
Ovo je objašnjenje kontroverznog zaleđa Hrvatske i poništenog gola u 13. minuti nadoknade!
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Evo koga je Fifa proglasila igračem utakmice Hrvatska - Portugal, mnogi će se nasmijati na ovu odluku

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.07.2026.
u 04:32

"Portugalski izbornik sebi je najveću uslugu napravio kada je izvadio Ronalda iz igre", rečeno je u HRT-ovoj emisiji Americana.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
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A Fifa je nakon utakmice igračem susreta proglasila Cristiana Ronalda. Nekadašnji najbolji igrač svijeta opet je bio u početnom sastavu iako u portugalskim medijima traju rasprave treba li krenuti od prve minute s obzirom na to da s 41 godinom više ne pruža partije kao nekad.

Mnogi smatraju i da protiv Hrvatske, osim iskorištenog jedanaesterca, nije pokazao ništa posebno.

"Portugalski izbornik sebi je najveću uslugu napravio kada je izvadio Ronalda iz igre", rečeno je u HRT-ovoj emisiji Americana.

Dodajmo i da je Ronaldu teško palo kada je vidio da mora izaći u 81. minuti i da je nezadovoljno gestikulirao prema klupi.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
Portugal reprezentacija Cristiano Ronaldo

Komentara 1

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ZO
Zonasumraka4
05:44 03.07.2026.

Ma sve je namjesteno , presmiješno. Ne gledam više niti jednu utakmicu od tih mafijoza iz FIFE

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