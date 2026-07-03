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U ČAST SUIGRAČU

Ronaldova objava nakon pobjede protiv Hrvatske skupila milijune reakcija: Pogledajte što je poručio

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 12:29

Nakon utakmice Ronaldo je podijelio nekoliko riječi o svom bivšem suigraču: "Poseban je dan zbog našeg Jote, koji nas je gledao odozgo"

Portugal ide u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Cristiano Ronaldo i suigrači u osmini finala na podosta kontroverzan način pobijedili su Hrvatsku i tako izborili susret sa Španjolskom. Vatrenima je u 13. minuti sudačke nadoknade poništen izjednačujući pogodak za 2:2 koji bi utakmicu poslao u produžetke.

Zanimljivo je kako je susret odigran točno na prvu godišnjicu smrti portugalskog nogometaša Dioga Jote. Najveća portugalska zvijezda i strijelac prvog pogotka svoje reprezentacije Cristiano Ronaldo nakon utakmice podijelio je objavu na društvenim mrežama u čast svog bivšeg suigrača.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)

- Pobijedili smo za sebe, za Dioga i za Portugal! Ajmooo! - napisao je uz fotografiju cijele momčadi na kojoj Ronaldo drži Jotinim dres s brojem 21. Objava je izazvala lavinu reakcija pa je tako više milijuna ljudi (gotovo devet milijuna u trenutku pisanja teksta) objavu označilo sa 'sviđa mi se', a komentiralo ju je više od 264 tisuće ljudi.


Nakon utakmice Ronaldo je podijelio nekoliko riječi o svom bivšem suigraču: "Poseban je dan zbog našeg Jote, koji nas je gledao odozgo. Svi smo osjetili da je on prisutan s nama i danas smo mu pobjedom odali počast na najbolji mogući način."

Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, a izjednačio je Cristiano Ronaldo iz jedanaesterca u 64. minuti. Pobjednički pogodak zabio je Goncalo Ramos u trećoj minuti sudačke nadoknade.
Ključne riječi
objava SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Diogo Jota Cristiano Ronaldo

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