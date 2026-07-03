HNS je od plasmana u šesnaestinu finala zaradio ogroman iznos: Evo koliko ide igračima i stožeru

Hrvatska nogomenta reprezentacija ostala je bez osmine finala Svjetskog prvenstva. Bolji je u šesnaestini finala bio Portugal s 2:1 te će se oni suprotsaviti europskom prvaku Španjolskoj u Dallasu šestog srpnja od 21 sat.

Nakon utakmice vladalo je veliko razočarenje u redovima hrvatskih nogometaša i stručnog stožera. Ponajviše zbog poništenog pogotka Joška Gvardiola u 13. minuti sudačke nadoknade koji bi utakmicu poslao u produžetke. Vatreni se sada vraćaju kući, u Hrvatsku bi trebali sletjeti u subotu oko 14 sati. Ovaj rezultat znači i pad Hrvatske na sljedećoj FIFA-inoj ljestvici, ali osigurali su i veliku financijski injekciju za HNS.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2) Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Plasmanom u šesnaestinu finala, vatreni su osigurali zaradu od gotovo 20 milijuna eura. FIFA je za ovaj turnir pripremila rekordni nagradni fond od 871 milijun dolara (blizu 764 milijuna eura) koji se dijele svim sudionicima Mundijala, a potom državni savezi taj novac dijele igračima i stručnom stožeru. Treba reći i kako će najveći dio zarade ostati samom Savezu.

Svaka reprezentacija koja se plasirala na turnir osigurala je zaradu od 9.2 milijuna eura, a prolazak grupne-faze donosi dodatnu zaradu od 9.6 milijuna eura. Plasmanom u osminu finala, Hrvatska bi si osigurala dodatnih 13.1 milijuna eura.