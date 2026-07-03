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OZBILJAN NOVAC

HNS je od plasmana u šesnaestinu finala zaradio ogroman iznos: Evo koliko ide igračima i stožeru

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 13:10

FIFA je za ovaj turnir pripremila rekordni nagradni fond od 871 milijun dolara koji se dijele svim sudionicima Mundijala, a potom državni savezi taj novac dijele igračima i stručnom stožeru.

Hrvatska nogomenta reprezentacija ostala je bez osmine finala Svjetskog prvenstva. Bolji je u šesnaestini finala bio Portugal s 2:1 te će se oni suprotsaviti europskom prvaku Španjolskoj u Dallasu šestog srpnja od 21 sat. 

Nakon utakmice vladalo je veliko razočarenje u redovima hrvatskih nogometaša i stručnog stožera. Ponajviše zbog poništenog pogotka Joška Gvardiola u 13. minuti sudačke nadoknade koji bi utakmicu poslao u produžetke. Vatreni se sada vraćaju kući, u Hrvatsku bi trebali sletjeti u subotu oko 14 sati. Ovaj rezultat znači i pad Hrvatske na sljedećoj FIFA-inoj ljestvici, ali osigurali su i veliku financijski injekciju za HNS.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)

Plasmanom u šesnaestinu finala, vatreni su osigurali zaradu od gotovo 20 milijuna eura. FIFA je za ovaj turnir pripremila rekordni nagradni fond od 871 milijun dolara (blizu 764 milijuna eura) koji se dijele svim sudionicima Mundijala, a potom državni savezi taj novac dijele igračima i stručnom stožeru. Treba reći i kako će najveći dio zarade ostati samom Savezu.

Svaka reprezentacija koja se plasirala na turnir osigurala je zaradu od 9.2 milijuna eura, a prolazak grupne-faze donosi dodatnu zaradu od 9.6 milijuna eura. Plasmanom u osminu finala, Hrvatska bi si osigurala dodatnih 13.1 milijuna eura.
Ključne riječi
zarada SP 2026. HNS hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

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ŠS
Štap sa glavom
13:20 03.07.2026.

Mi idemo kući danas a oni možda za par dana.

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