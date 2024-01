Romano objavio vijest o Perišićevom transferu pa mu se omakle dvije greške, Hrvati ga ispravljaju: 'Fabrizio, moj prijatelju...'

Fabrizio Romano objavio je na svojoj Facebook stranici da je hrvatski nogometaš Ivan Perišić potpisao za Hajduk, no uglednom stručnjaku za nogometne transfere tom se prilikom omakla pogreška, koja nije promakla hrvatskim navijačima.

On je, naime, Ivana Perišića preimenovao u "Ivan Perisić", na što su ga odmah upozorili navijači splitskoga kluba. - Fabrizio, moj prijatelju, zove se Perišić - napisali su mu u komentarima s popularne Facebook stranice Nogometne ikone, za što su dobili u manje od pola sata gotovo 300 lajkova.

Također, Romano je dodao da "izvješća o ugovoru do lipnja 2025. nisu točna i da se Perišić pridružuje Hajduku do kraja sezone kako bi ostvario povijest u klubu". S druge strane, Hajduk je prilikom objave transfera potvrdio da će Perišić po isteku posudbe potpisati jednogodišnji ugovor sa splitskom klubom. - Perišić među Bijele stiže na posudbu do kraja sezone iz engleskog Tottenhama. Nakon isteka posudbe koncem lipnja, dogovorena je suradnja Kluba i krilnog igrača Bijelih za sljedeću natjecateljsku sezonu - napisali su iz splitskog kluba.

Podsjetimo, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić novi je član Hajduka, objavio je u petak na svojim službenim stranicama splitski klub.- NK Hajduk na zadovoljstvo cjelokupne javnosti koja je željno iščekivala ovaj trenutak može potvrditi da će Ivan Perišić nakon gotovo 17 i pol godina ponovno odjenuti Hajdukov bijeli dres s brojem četiri. Nakon sjajne i iznimno uspješne inozemne karijere Ivan se opet vraća na Poljud. Perišić među Bijele stiže na posudbu do kraja sezone iz engleskog Tottenhama. Nakon isteka posudbe koncem lipnja, dogovorena je suradnja Kluba i krilnog igrača Bijelih za sljedeću natjecateljsku sezonu - navodi Hajduk u svom priopćenju.

Perišić je karijeru počeo u Hajduku, prošao je sve mlađe uzrasne kategorije Hajdukove akademije i postao je jedan od najboljih svjetskih igrača na svojoj poziciji krilnog igrača. Iz Hajduka je sa 17 godina, u ljeto 2006. godine otišao u francuski Sochaux. Za Bijele nikad nije nastupio u službenim utakmicama, a odigrao je osam prijateljskih u kojima je postigao jedan zgoditak. Iz Sochauxa je Perišić 2009. godine otišao na posudbu u belgijski Rooselare, gdje je upisao i svoj prvi službeni profesionalni nastup. Dobre igre donijele su mu i potpis ugovora za Club Brugge, a u sezoni 2010./11. postigao je 22 pogotka u prvenstvu, čime je osvojio titulu najboljeg strijelca belgijske lige. Udruga profesionalnih nogometaša Belgije proglasila ga je igračem godine.

U bogatoj karijeri igrao je još za njemačke klubove Borussia Dortmund, s kojom osvaja prvenstvo i kup 2012, Wolfsburg u kojem je slavio osvajanje Kupa i Superkupa 2015. godine te minhenski Bayern s kojim je osvojio i naslov Lige prvaka 2020. godine te njemačko prvenstvo. Dugi niz godina nastupao je za talijanski Inter s kojim je podignuo trofej prvaka 2021. godine te Kup i Superkup 2022. godine. Iz Intera se u ljeto 2022. godine otisnuo u engleski Tottenham, do kojeg je nastupao prije potpisa za Bijele.

Za A reprezentaciju Hrvatske debitirao je 26. ožujka 2011. godine u susretu s Gruzijom kod izbornika Slavena Bilića. U 13 godina upisao je impresivnih 129 reprezentativnih nastupa te je zabio 33 gola, čime je zauzeo drugu poziciju najboljih strijelaca svih vremena za hrvatsku izabranu vrstu, koju dijeli s Marijom Mandžukićem.

S Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godini, a zabio je gol u finalu protiv Francuske. Hrvatska je u Katru četiri godine nakon osvojila i brončanu medalju, a Ivan je bio jedan od najvažnijih aktera u pohodu prema medalji. S nacionalnom vrstom igrao je prošle godine finale Lige nacija, koje je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca osvojila Španjolska. U rujnu 2023. zadobio je ozljedu koljena zbog koje će morati pauzirati još nekoliko mjeseci prije povratka na teren.

VIDEO Perišić stigao u Hajduk!