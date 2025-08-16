Trener Hajduka dobio nezgodno pitanje o Livaji pa progovorio i o svom statusu: 'Plan se ne mijenja'

Nogometaši Hajduka još se nisu oporavili od šokantnog ispadanja od Dinamo Cityja, a već u nedjelju očekuje ih nova utakmica. U sklopu 3. kola Supersport HNL-a Splićani će na Poljudu dočekati Slaven Belupo (21 sat). Po iskustvima iz zadnje tri, ćetiri godine, Hajduku su Koprivničani idealni suparnici, jer Slaven je u zadnjih osam utakmica na Poljudu uzeo tek jedan bod, i to u posljednjoj utakmici odigranoj ove zime. Hajduk je dobro krenuo u prvenstvo, s dvije pobjede, a treći trijumf u nizu donio bi opet optimizam na Poljud, nadu da se Hajduk ove godine ipak može upustiti u borbu za prvo mjesto, pogotovo što će, u izostanku europskih utakmica, imati puno lakši ritam od Dinama i Rijeke. Uostalom, to je nakon ispadanja rekao i trener Hajduka Gonzalo Garcia.

- S igračima koje imamo bilo bi nam teško igrati u dva natjecanja. Neki nam igraju svaku utakmicu jer moraju.

Na press-konferenciji je pak odmah dobio direktno pitanje o svom statusu.

- Nisam pričao s predsjednikom ni o čemu, nema razloga za razgovor. Naš plan se ne mijenja neovisno o tome jesmo li ispali ili ne.

Jeste li svjesni pritiska koji vas čeka svaku narednu utakmicu koja će vam biti skoro finalna?

- Svjestan sam toga. Znao sam da su ljudi strastveni, ali znao sam to i prije nego sam došao. Došao sam s idejom da stvorim momčad na temelju onoga kako ja vidim nogomet. Ljudi su razočarani jer smo ispali iz Europe, ali za nas je bilo jako teško igrati na dva fronta.

Neki mediji su napravili anketu u kojoj su navijači rekli da bi rado prodali Livaju. Kakvo je vaše mišljenje?

- Livaja se trudi dati najviše od sebe. Normalno je da ga se kritizira jer je on glavno lice kluba, ali to je dio igre. Siguran sam da je on opušten, zna da može više, ali i da mi očekujemo više. Ja očekujem više od svih. Bitno je da radi stvari koje mi od njega tražimo, a polako dolazimo do toga.

Je li Livaja spreman za Slaven?

- Umoran je. Utakmice u Europi su teške. Protivnici su drugačiji jer svaku utakmicu igraju kao da je finale nečega. Vidjet ćemo danas kako se osjeća pa ćemo danas i sutra donijeti odluke.

Kako pobijediti Slaven Belupo?

- Moramo igrače prvo pripremiti fizički. Moglo se protiv Dinama vidjeti da je nama ta utakmica teško pala. Odabrat ćemo igrače koji su u najboljem stanju i koji su mentalno najspremniji za utakmicu. U ovom trenutku ne znam tko će igrati. Ne znam jesmo li najbolja ekipa u ligi, ali znam da možemo biti dobra ekipa. Za to treba vremena.

Ivušić je pogriješio u Tirani, je li možda trenutak da Silić dobije šansu?

- Ivica je tek došao, mislim da je on igrač velikih kvaliteta. Nekad se dogode greške, ali to je dio igre. Generalno jako dobro radi, ima mindset kakav nam treba, karakterno je sjajan. Treba mu vremena kao i svima. Vjerujem da će on biti uspješan za nas. Silić je golman s puno talenta, ali nije se puno naigrao dosad. Igrače treba pripremiti prije nego ih se baci u vatru. To se događa sada s Mlačićem, on je za mene top talent, ali ja ga moram silom gurati u vatru jer nemamo drugog igrača.

Jeste li gotovi s dovođenjem igrača?

- Ne, nismo. Na nekim pozicijama nam hitno trebaju igrači. Ova momčad nije dobro balansirana. Nije nam lako, izgubili smo dva stopera. Moramo dovesti nove igrače. Možemo li to napraviti sada? Ne znam, ali moramo pokušati.

Bi li pobjeda Dinama protiv Rijeke značila da su oni daleko najbolji?

- Jači su od svih, to je činjenica. Danas su oni najbolja ekipa u ligi. Imaju i prednost u tome da je Rijeka igrala Europu u tjednu. Rijeka je top ekipa, vidjeli smo to puno puta, ali Dinamo ima prednost toga. Ne možemo se danas uspoređivati s Dinamom, moramo raditi na tržištu i graditi ekipu da ih dostignemo. Onda ćemo biti jako kompetitivni, zato sam tu. Nisam došao gubiti vrijeme.

Iako navijači Hajduka protiv Belupa žele od prve minute konačno zajedno na terenu vidjeti Marka Livaju i Antu Rebića, to se danas još neće dogoditi. Rebić još nije spreman za više od 30 minuta, pokazala je to uostalom i utakmica protiv Cityja, kada ga je trener Garcia uveo u igru tek početkom produžetaka. No zato bi od prve minute danas mogao zaigrati Ron Raci, 22-godišnji stoper pristigao iz Prištine, koji je za bijele debitirao u prošlom kolu protiv Gorice. Mladom Branimiru Mlačiću potreban je odmor nakon što je kao debitant bačen u vatru, pa potom u kontinuitetu odigrao pet utakmica. Protiv Dinamo Cityja bio je ponajbolji među hajdukovcima do 111. minute, a onda je pogriješio kod pogotka Berishe. Zato je logično večeras ga malo odmoriti.