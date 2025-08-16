Hajduk krenuo po igrača koji ga je izbacio iz Europe, on ne želi doći na Poljud?!

Rane nakon šokantnog ispadanja iz Europe još su svježe na Poljudu. Eliminacija od albanskog Dinamo Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige ukupnim rezultatom 4:3 nakon produžetaka ostavila je momčad iscrpljenom, a navijače duboko razočaranima. Dok se momčad pod vodstvom Gonzala Garcije okreće obvezama u domaćem prvenstvu, uprava kluba, čini se, radi na jačanju kadra. A vijest koja je odjeknula u medijima zvuči gotovo nevjerojatno – Hajduk je, prema pisanju afričkog portala Africa Foot, krenuo po jednog od igrača koji su bili ključni za njihovo bolno ispadanje. Riječ je o Karambi Gassami, 20-godišnjem veznjaku iz Gambije koji je svojim nastupom u dvije utakmice protiv Splićana skrenuo na sebe pozornost europskih skauta, ali i, navodno, čelnika s Poljuda.

Karamba Gassama profil je igrača kakav bi se zasigurno uklopio u viziju Hajduka. Riječ je o mladom, energičnom i tehnički potkovanom ofenzivnom veznjaku koji je u dvobojima protiv Bijelih pokazao zavidnu zrelost, viziju i mirnoću u igri. Upravo je on bio jedan od glavnih pokretača albanske momčadi, a njegova izvedba, tvrdi afrički izvor, samo je ubrzala proces koji traje već mjesecima. Naime, isti izvor navodi kako ga skautska služba Hajduka prati već duže vrijeme, no nakon što su se na vlastitoj koži uvjerili u njegove kvalitete, odlučili su navodno poslati i službeni upit za njegov transfer. Gassama je prošle sezone bio ključan igrač svoje momčadi, upisavši 23 nastupa u početnoj postavi i gotovo 2000 minuta na terenu u svim natjecanjima.

S tržišnom vrijednošću koja se prema Transfermarktu procjenjuje na oko 260 tisuća eura, Gassama predstavlja relativno pristupačnu, a potencijalno vrlo isplativu investiciju. Njegov dolazak donio bi Hajdukovom veznom redu potrebnu energiju, mladost i svježe europsko iskustvo, ma koliko ono bilo bolno za splitski klub. Prema navodima, pregovori između dva kluba trebali bi se nastaviti u narednim danima, no čini se kako se u cijeloj priči pojavila jedna značajna prepreka – sam igrač.