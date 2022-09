Robert Prosinečki vraća se na trenersku klupu, poručio je što misli o reprezentaciji: 'Posebno mi se svidio jedan igrač'

Veliki 'žuti', poznatiji kao Robert Prosinečki, jedan je od naših najboljih nogometaša svih vremena i njegova riječ se voli poslušati.

Nekadašnji igrač Dinama, Reala i Barcelone, prokomentirao je nastupe naše reprezentacije u Ligi nacija, pohvalio mladiće i poslao poruku javnosti u vezi napadača.

- Oduševljen sam, jer uspjeli smo prebroditi tu smjenu generacija. Došli su neki novi klinci koji mogu donijeti još jako puno. Ustvari, već su donijeli. Naravno, velike pohvale prije svega idu ovim mladićima iz zadnje linije: Josipu Šutalu, Jošku Gvardiolu, pa i Martinu Erliću; svi su ekstra klasa i pred njima je velika budućnost. - rekao je Prosinečki za T portal pa nahvalio Modrića kako je nevjerojatan u 38. godini.

- Gledajte, možda je Budimir jedina klasična devetka, ali mi smo non-stop kukali... Te nemamo zamjenu za Šukera, pa nemamo zamjenu za Mandžukića... Ali vidimo da imamo igrače koji znaju zabijati. - rekao je Prosinečki pa nabrojao Livaju, Petkovića, Kramarića...

- Posebno me veseli to kako igra Lovro Majer. On je sigurno sjajna alternativa Modriću i Kovačiću, igrač poteza koji je zabio gol Dancima i sada ga namjestio protiv Austrije. Prema tome, nema bojazni. -

Za kraj je otkrio da očekuje neke trenerske ponude i da se vrlo brzo želi vratiti trenerskom poslu.

>> VIDEO: Goran Vlaović: Nacionalni stadion je veliki problem, Boban je otkrio da se na tome ozbiljno radi