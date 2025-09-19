Robert Prosinečki dobio otkaz u Crnoj Gori, odlazi kao jedan od najneuspješnijih izbornika

Nogometni savez Crne Gore donio je u petak odluku o razrješenju Roberta Prosinečkog s mjesta izbornika A reprezentacije Crne Gore zbog loših rezultata ostvarenih u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Crne Gore zahvalio je Prosinečkom na posvećenom radu u reprezentaciji tijekom prethodne dvije godine te mu poželio uspjeh u narednom trenerskom angažmanu.

Prosinečki, kako primjećuju mediji u Crnoj Gori, odlazi kao jedan od najneuspješnijih crnogorskih izbornika, budući da je od ožujka 2024., kada je na klupi Crne Gore debitirao s dvije pobjede u prijateljskim utakmicama, do 9. rujna, kada je uvjerljivo poražen u svom Zagrebu, ostvario pet pobjeda, jedan remi i deset poraza na klupi "Sokola“.

Hrvatskog stručnjaka na klupi nacionalne vrste zamijenit će Mirko Vučinić, koji je od siječnja 2022. godine pomoćnik u stručnom stožeru crnogorskog tima koji su predvodili Miodrag Radulović i Robert Prosinečki.

Vučinić je dio reprezentacije Crne Gore od njezina prvog nastupa nakon obnove crnogorske neovisnosti 2006. godine. Funkciju izbornika obavljat će do kraja tekuće godine i predvodit će crnogorsku reprezentaciju u kvalifikacijskim utakmicama s Farskim Otocima, Gibraltarom i Hrvatskom, kao i u prijateljskoj utakmici s Lihtenštajnom.