Rijeka se pobjedom nad Lokomotivom vratila na treću poziciju

Nogometaši Rijeke pobijedili su pred svojim navijačima na Rujevici zagrebačku Lokomotivu sa 2-0 (0-0) u posljednjoj utakmici 31. kola hrvatskog prvenstva. Matija Frigan je u 65. minuti doveo Rijeku u vodstvo, a samo dvije minute poslije Adrian Liber je postavio konačnih 2-0.

Tako je Rijeka stigla do 13. ovosezonske pobjede i sa 44 boda zadržala treće mjesto, s dva boda prednosti pred Osijekom koji je na četvrtoj poziciji. Vodeći Dinamo ima 70 bodova, a Hajduk je drugi sa 58. Lokomotiva je sa 37 bodova ostala na osmoj poziciji.

Utakmica Rijeke i Lokomotive na Rujevici domaćoj je momčadi donosila zadržavanje treće pozicije pet kola prije kraja prvenstva u slučaju pobjede, a Lokomotivi su tri boda trebala da bi se ravnopravno uključila u borbu za mjesta koja donose plasman u europska natjecanja. Momčad Silvija Čabraje svjesno je Riječanima prepustila posjed lopte i pokušala prijetiti iz prekida i kontranapada, kad bi se za to ukazala prilika.

Unatoč izraženoj nadmoći u posjedu, Rijeka u većem dijelu prvog poluvremena nije ozbiljnije zaprijetila gostujućem vrataru Nikoli Čavlini. Lokomotivini nogometaši su uputili više udaraca prema vratima Nediljka Labrovića, ali kapetan Rijeke se također nije našao na ozbiljnijem ispitu, jer su pokušaji gostiju uglavnom bili neprecizni.

U završnici prvog dijela Rijeka je zaprijetila u dva navrata. Najozbiljnija situacija pred Čavlinom zbila se u 38. minuti, kad je Lindon Selahi ušao u kazneni prostor s desne strane, pucao sa 7-8 metara, ali se u zadnji trenutak ispriječio Branimir Kalaica i klizećim startom blokirao udarac.

Pet minuta poslije, Niko Janković se lukavo snašao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem natjerao Čavlinu na intervenciju pri kojoj je vratar Lokomotive bio siguran.

Domaći strateg Sergej Jakirović na poluvremenu je u svlačionici ostavio Niku Jankovića, a ubacio Adriana Libera, što se pokazalo sjajnim potezom.

Naime, Liber je imao svoju ulogu u vodećem pogotku Riječana, a dvije minute poslije se i sam upisao u strijelce.

Rijeka je u drugo poluvrijeme ušla odlučna doći do pogotka, a ta nastojanja domaćih su materijalizirana u 65. minuti. Nakon jednog od brojnih prekida u Lokomotivinoj polovici, lopta je ubačena s lijeve strane prema kaznenom prostoru, gdje ju je Liber glavom proslijedio, a u kaznenom prostoru prihvatio Portugalac Veiga i uputio prema Ivanu Smolčiću koji je pucao sa 13-14 metara. Njegov je udarac Čavlina obranio, ali se lopta odbila do Matije Frigana. Najbolji strijelac Rijeke prihvatio je loptu i preciznim udarcem iskosa s desne strane pogodio suprotan kut. Bio je to Friganov 12. pogodak u ovoj sezoni, a četvrti u utakmicama s Lokomotivom.

Veselje domaćih navijača se praktično još nije stišalo, a uslijedila je nova erupcija oduševljenja. Akcija Riječana u 67. minuti krenula je s desne strane. Portugalac Veiga je došao do ruba kaznenog prostora i desnom nogom uputio udarac. Na putu prema golu lopta je u leđa pogodila Frigana i idealno se odbila prema sredini kaznenog prostora do Adriana Libera. Veznjak domaćih je bez puno razmišljanja povukao "modrićevski" potez i vanjskim dijelom desnog stopala sa 12 metara poslao loptu u desni kut, što je skamenjeni gostujući vratar mogao samo ispratiti pogledom.

Do kraja utakmice najbolje je prilike imala Lokomotiva. U 72. minuti Luka Stojković dobio loptu na lijevom krilu, sjurio se u kazneni prostor i lijevom nogom pucao sa 12 metara iskosa. Nediljko Labrović je dobrom intervencijom spriječio pogodak. U drugoj minuti sučevog dodatka Fabijan Krivak je bio u još boljoj situaciji, ali je njegov udarac sa desetak metara pogodio suigrača Sandra Kulenovića.

Utakmicu na Rujevici sudio je Duje Stukan iz Splita.

Strijelci: 1-0 Matija Frigan (65), 2-0 Adrian Liber (67)