Jakirović: Ako nećemo osvajati bodove, bolje da ni ne igramo u Europi

Rijeka i Lokomotiva večeras će od 18 sati kompletirati 31. kolo SuperSport HNL-a. Igrači zagrebačke momčadi otputovali su na Rujevicu, a trener Silvijo Čabraja najavljuje:

- Pobjeda u prošlom kolu protiv Šibenika nam je puno značila. Na određeni način kupili smo si mir, i praktički rasterećeni putujemo u Rijeku.

Osvrnuo se i na transfer Aliyua u američki MLS.

- Normalno da će nam faliti Aliyu, ali koga nema bez njega se mora, i u svakom slučaju probat ćemo njegov izostanak nadoknaditi s drugim igračima. Rijeka igra jako dobar nogomet, doveli su u ovom prijelaznom roku pet, šest igrača i doveli su u ovom trenutku njihovu najvažniju kariku, trenera Jakirovića i izuzetno dobro izgledaju ove polusezone - rekao je pa dodao:

- Što se tiče kadra, jedini ozlijeđeni igrač je Bošković koji je već šest mjeseci u fazi oporavka, svi ostali su zdravi, vraćaju se Marić i Stojković koji su prethodno kolo izostali zbog tri akumulirana žuta kartona.

Susret je najavio i strateg Rijeke Sergej Jakirović koji je za vikend pretrpio poraz od Gorice (0:1):

– Lokomotiva je mlada ekipa i željna dokazivanja, pozitivno bezobrazna. Dosta su efikasni i brzi i morat ćemo biti puno bolji nego u utakmici protiv Gorice. Da bismo ostvarili svoj cilj, a to su tri boda, nadam se da ćemo biti bolji i odigrati jednu dobru utakmicu. Jako me zanima kako ćemo odigrati utakmicu bez Veldina Hodže. On je dosta podcijenjen igrač od javnosti. Jedva čekam tu utakmicu da vidim. Smatram da on radi nevidljivi posao koji običnom gledatelju prolazi ispod radara. Mi treneri znamo koliko je takav igrač važan za ozbiljnu momčad. Banda ili Stanić bi mogli zaigrati na njegovoj poziciji. Sad bih ja trebao biti ljut jer moji igrači ulaze u prilike i promašuju? Oni žele najbolje. Čudno je to. Zamislite, mi smo primili gol u Gorici, a moj kolega Sopić je minutu ranije htio mijenjati strijelca Fućka. To je sport, nema nikakve tragedije. Imali smo šanse i nismo ih zabili. Drago mi je da stvaramo šanse, možemo biti zadovoljni ovo polusezonom. Ako ne osvojimo bodove, bolje da ni ne igramo u Europi - rekao je Jakirović koji se osvrnuo i na francuskog napadača Naisa Djouahraija, koji je dugo bio ozlijeđen.

- Djouahra ne radi ono za što je doveden. Ako si stranac, moraš davati puno više. Ja njime nisam zadovoljan, otvoreno ću to reći. Moraš biti standardan igrač i raditi razliku u našoj momčadi. Na ljeto ću to jasno komunicirati. Kad vratim film unazad, ovu ekipu drži 7-8 igrača koji imaju hrvatsku putovnicu te Andrija, Selahi, Prince i Veiga. Nemam ništa protiv stranaca, ali bolje da igraju domaći igrači ako su stranci podjednako dobri - kaže Jakirović koji se s Rijekom bori za treće mjesto prvenstvene tablice.

>> Modrićeva video-poruka