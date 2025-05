Rijeka je Dinamu 'otela' naslov, a plavi sada svim srcem moraju navijati za Đalovićevu momčad

Navijači Dinama nadali su se da će jučer navečer gledati kako na teren Luka Modrić, na maksimirskom jugu, slijeće helikopter s peharom za naslov pobjednika, ali to se nije dogodilo. Dinamu je trebala pobjeda, ali pritom Rijeka nije smjela slaviti nad Slavenom Belupom. No, Riječani su upisali pobjedu, pa iako je Dinamo svoje obavio i s 1:0 slavio nad Varaždinom, ostao je na drugom mjestu, prekinuta je velika i lijepa serija osvajanja naslova prvaka, ovu sezonu plavi su okončali bez trofeja.

Nada u Europsku ligu

Sad se samo mogu nadati da će Rijeka osvojiti i kup protiv Slavena Belupa, pa bi u tom slučaju plavi išli u Europsku ligu. Četiri utakmice u ovom posljednjem kolu igrale su se u isto vrijeme ili su bar trebale, nije jasno kako se nije moglo uskladiti točne početke, utakmica u Maksimiru počela je dvije, tri minute kasnije od ostalih.

U ovu utakmicu Dinamo je krenuo s najjačim mogućim snagama, izostao je Luka Stojković zbog kartona, pa je Pjaca preselio na desno krilo, a Hoxha ušao na lijevo, dok je konačno u prvih jedanaest bio Bruno Petković. Varaždin je brzo morao mijenjati, ozlijedio se stoper Barać pa je u igru u 13. minuti morao Mladenovski.

Dinamo je bio bolji, agresivan, Varaždin je teško izlazio, ali plavi nisu uspijevali probiti dobru obranu gostiju. Maksimir je u 20. minuti bučno proslavio pogodak Slavena Belupa, ali je veselje brzo splasnulo kad je taj pogodak poništen.

Varaždin je prvu put zaprijetio u 23. minuti, no udarac Mitrovskog prošao je pored Nevistićevih vratiju. Dvije minute kasnije stigla je i lijepa prilika plavih, nakon dobre akcije lopta je došla do Sučića koji je pucao pored vratnice. Potom je snažno iskosa tukao Hoxha, Zelenika uspio odbiti, a Sučić je odbijanac poslao preko vrata.

A onda novi šok za navijače Dinama u 32. minuti, Varaždin je odigrao brzi, precizni kontranapad kojeg je mirno završio Matej Vuk i Varaždin je vodio s 1:0, ali jako kratko jer je pogodak opravdano poništen zbog zaleđa.

Nova eksplozija u Maksimiru stigla je u 39. minuti, Petković je izbacio Sučića, ovaj je pobjegao obrani Varaždina, 'prodao' im pokoji lažnjak i mirno pogodio suprotni kut za vodstvo plavih, majstorski.

Brzo su plavi mogli do 2:0, Petković je krasno našao Baturinu koji je bio u izglednoj prilici, no njegov udarac obranio je Zelenika.

Bilo je to dobro, prije svega zanimljivo i napeto poluvrijeme, na cijelom su se stadionu pratili rezultati iz Šibenika i Rijeke, ali se i doista krasno navijalo. Plavi su imali sjajnu, bučnu podršku punog Maksimira iako se znalo da Dinamo ne ovisi sam o sebi.

Odmah na početku nastavka Dinamo je imao veliku priliku, ponovno se Baturina našao pred Zelenikom, svladao ga je ali i pogodio vratnicu.

Čišćenje svlačionice

U 55. minuti Dinamo je tražio jedanaesterac, Baturina je imao loptu ispred braniča Varaždina, ovaj ga je gurnuo s obje ruke, no sudac Bel nije to vidio kao prekršaj.

Ubrzo nakon toga pala je igra Dinama, Varaždin je sve češće dolazio pred šesnaesterac maksimirske momčadi.

U 77. minuti bi je duži prekid, prvo zbog sudara glavama dva igrača Varaždina, a potom zbog velike bakljade BBB-a sa sjevera, očito su donijeli veliki arsenal baklji u slučaju slavlja, ali su očito shvatili da od toga neće biti ništa.

Do kraja se nije puno toga događalo na maksimirskom travnjaku, Dinamo je mogao još povećati prednost, ali znali su da više ne mogu biti prvi. No, plavi su se bar časno, pobjedom oprostili od ove turbulentne sezone. Za to što su ostali bez naslova prvaka apsolutno su si sami krivi, gubili su bodove kao rijetko kada, kad su i imali priliku pobjeći izgubili su od Gorice, pa kad su dobili novu priliku nisu uspjeli slaviti nad Lokomotivom, a s tim bodovima iz te dvije utakmice bili bi prvaci i prije ovog posljednjeg kola.

Bila je ovo posljednja utakmica i za nekoliko igrača, a sad za plave slijedi veliko 'pospremanje' svlačionice.