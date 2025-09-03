Rijeka ima novog trenera! Pala objava koju su navijači hrvatskog prvaka dugo čekali

Novi trener Rijeke je 49-godišnji Španjolac Victor Sanchez. Potvrđeno je s Rujevice, hrvatski prvak u nastavak sezone kreće pod vodstvom čovjeka čije se ime u riječkim krugovima često spominjalo posljednjih dana. Iako je cijeli posao oko njegova ustoličenja trajao dan-dva dulje od uobičajenog, u srijedu popodne stigla je objava koju su navijači dugo čekali. Predstavljanje novog trenera uslijedit će na press konferenciji u četvrtak, a za klupske stranice dao je sljedeću izjavu:

– Na početku želim se zahvaliti svima na dobrodošlici. Hvala Rijeci na ukazanom povjerenju, ovo je novo poglavlje u mojoj trenerskoj karijeri kojem se izrazito veselim. Rijeku sam izabrao jer sam u njoj prepoznao jedan zdrav projekt i priliku da zajedno ostvarimo velike stvari. Klub je već dokazao koliko vrijedi odličnim rezultatima u prošlosti i napravit ću sve da nastavimo istim putem. Veselim se novim izazovima i jedva čekam da počnemo s radom, rekao je Victor Sanchez nakon potpisa ugovora.

Donedavno je ime Victora Sancheza budilo bolne uspomene. Upravo je Sanchez prije godinu dana kao trener ljubljanske Olimpije eliminirao Rijeku iz playoffa Konferencijske lige na brutalan način. Nakon obećavajućih 1:1 na Rujevici, njegova je momčad u uzvratu na stadionu Stožice deklasirala Rijeku s nevjerojatnih 5:0, i nanijela joj jedan od najtežih europskih poraza u povijesti kluba.

No, tko je zapravo Sanchez i što navijači Rijeke od njega mogu očekivati? Iako je hrvatskoj javnosti postao poznat tek nakon spomenutog dvoboja, Sanchez u Rijeku stiže s impresivnim pedigreom iz Slovenije. S Olimpijom nije samo izbacio Rijeku, već je dominantno osvojio naslov prvaka u Sloveniji prošle sezone, što mu je bio prvi trenerski trofej u karijeri. Pod njegovim vodstvom, ljubljanski klub igrao je moderan i efikasan nogomet, a uz domaći naslov, odveo je momčad i do nokaut faze Konferencijske lige, potvrdivši svoju taktičku zrelost. Njegova statistika u Ljubljani je izvanredna; u 56 utakmica ostvario je 34 pobjede, uz postotak uspješnosti veći od 60%. Unatoč osvojenom naslovu, na iznenađenje mnogih napustio je klub, a sada će svoju pobjedničku formulu pokušati preslikati na Rujevicu, gdje se od njega očekuje da nastavi borbu za vrh hrvatskog nogometa.

Prije nego što je započeo trenersku karijeru, Víctor Sánchez izgradio je veličanstvenu igračku karijeru. Ponikao je u slavnoj akademiji Real Madrida, a za prvu momčad debitirao je 1996. godine. U dresu Reala osvojio je La Ligu u sezoni 1996./1997. pod vodstvom Fabija Capella te Ligu prvaka 1997./1998. Ipak, vrhunac karijere doživio je u dresu Deportiva, gdje je bio ključni igrač legendarne generacije poznate kao "Super Depor". S njima je osvojio povijesni naslov prvaka Španjolske 1999./2000., dva Superkupa i Kup kralja 2002. godine. Bio je poznat kao desni vezni igrač iznimne sposobnosti centaršuta, a tijekom 11 sezona u La Ligi upisao je 310 nastupa i 49 golova. Njegove igre donijele su mu i osam nastupa za španjolsku reprezentaciju, a bio je i član mlade selekcije koja je 1998. osvojila Europsko prvenstvo U-21.

Nakon igračke karijere, koju je završio 2008. zbog problema s ozljedama, posvetio se trenerskom poslu, no taj put bio je znatno trnovitiji. Počeo je kao pomoćnik u Getafeu, a prvi samostalni posao dobio je 2015. u svom Deportivu. Uslijedili su kratki i uglavnom neuspješni mandati u grčkom Olympiacosu, gdje je dobio otkaz nakon manje od dva mjeseca, te u Real Betisu. Godine 2019. preuzeo je Malagu, no njegov boravak tamo završio je neslavno početkom 2020., kada ga je klub suspendirao, a potom i otpustio nakon što je u javnost procurila njegova intimna snimka. Nakon trogodišnje pauze, vratio se nogometu 2023. u drugoligašu Cartageni, ali je i tamo smijenjen nakon samo sedam utakmica. Tek je dolaskom u Olimpiju uspio revitalizirati svoju karijeru i pokazati trenerski potencijal.