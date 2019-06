'Reprezentativke rade kao konobarice, u vojsci, policiji, a malo koja ima 5000 kuna... Stanje je kriminalno'

Vijest UN-ova entiteta za ravnopravnost spolova o tome kako Lionel Messi godišnje zaradi 73,7 milijuna eura, dok je zarada 1693 nogometašice u najjačih sedam liga svijeta 36,8 milijuna eura, nije izazvala neko iznenađenje.

Podatak je to koji je, nažalost, svima normalan, ali nad kojim se možemo zgražati i zapitati se u kakvom to sustavu i svijetu živimo kada se pozivamo na ravnopravnost, a svaki novi podatak potvrđuje da je ona sve dalje od nas.

Svjesni smo lošijeg financijskog stanja u ženskom nogometu iako one isto treniraju, igraju, nose kopačke i udaraju loptu... no novca za njih nema. Zašto je tomu tako, pitali smo doktoricu nogometa Petru Mandić Jelasku.

Nemaju pomoć kolega

– U Hrvatskoj je to stanje stostruko gore. U prosjeku su igračice u našoj ligi plaćene samo u dva kluba, a malo koja od njih ima 5000 kuna. U Njemačkoj, Švedskoj... igračice se samo bave nogometom. Ovdje djevojke do četiri rade, a u pet im je trening. Jedu brzo, to nema veze ni s planom prehrane, ni s čim. Rade kao konobarice ili su u vojsci, policiji... Kriminalno je stanje – kaže Petra koja je sada voditeljica škole u futsal Dinamu. Bila je i blizu trenerske pozicije u Liverpoolu, ali nije uspjela.

– Klopp me preporučio, imao je moj životopis u rukama. Tu sam da napravim iskorak i voljela bih otići van raditi s curama koje se samo bave nogometom pa i naše cure odvući u takve uvjete. Ako se u korijenu promijene stvari, ne bismo ni trebali ići van. No što ja mogu napraviti kada sam jedinka i kada ne mogu utjecati. Ne treba apel samo za ženski nogomet već cijeli sport treba dići na veći nivo.

Najbolja nogometašica svijeta Ada Hegerberg bojkotira SP, a Amerikanke su čak tužile svoj nogometni savez zbog spolne diskriminacije. Savez im je rekao da od nogometaša imaju više dobiti, no prema podacima, reprezentativke su prošle godine samo na ulaznicama zaradile 51 milijun dolara, jedan više od nogometaša u SAD-u. Možda se nakon SP-a nešto promjeni kada su žene u pitanju.

– Ljudi dolaze sa svih strana na SP i to mi je jako drago. Naše su cure talentirane, mogle su biti tamo, ali odustaju i okreću se poslu. Nemaju uvjete da žive od nogometa. Sve se mora promijeniti iz korijena. Moramo ulagati. Ada je napravila dobro, ali da je okupila u svakoj ekipi po jednu, da su tu Morgan, Marta i da su sve odlučile bojkotirati SP, tu bi bilo nešto. Ovako ona ne igra i svaka joj čast, ali teško da će se nešto promijeniti.

No ima tko bi stvari promijeniti mogao.

– Mbappé je gledao prvoligašku žensku utakmicu i stavio je to na svoj story. Kada je to netko od naših napravio? Ne prozivam ih, ali ne sjećam se da je ijedan došao gledati. To je mala gesta, ali je to dovelo još neke ljude na utakmicu. Veliki mogu mijenjati. Vatreni su bili sjajni na SP-u i cure su zadivljene njima, ali nisu rekli: “Evo, od primanja dio dajemo curama da pomognemo, da imaju više prijateljskih utakmica.” Da samo pokušaju više naglašavati to... – zavapila je Mandić Jelaska zbog toga, ali i još jedne stvari.

Stanje u nogometu je teško pa najbolje igračice napuštaju sport i našu ligu kako bi radile. Tako je napravila i najbolja hrvatska nogometašica Maja Joščak (28). Osijek je zamijenila vojskom.

– Sve kao da smo hipnotizirane, toliko volimo nogomet i rijetko se tu uključi mozak. Tek tamo oko 30. godine shvatimo da treba naći posao, da se tako ne može živjeti. Duša me boli kada vidim da je Maja najbolja ročnica, ali da je nema u reprezentaciji - kaže Jelaska.

A što Maja kaže na sve to?

– Kada si mlađi, nije ti teško, voliš to pa to i radiš. No, kada ostariš, počneš razmišljati o budućnosti i vidiš da je tu nema. Cure nemaju veliku mogućnost da odu van, tako da moraju raditi. Počelo se ulagati u ženski nogomet, ali većina klubova napravi tako da novac ostane klubu, a cure igraju za siću. Uefa dosta daje ženskim klubovima, a kamo taj novac ide, u to se ne bih htjela miješati – kaže ročnica Joščak koja je trenutačno na specijalizaciji u Gašincima.

Kriv je sustav i percepcija ljudi

No od nogometa nije odustala.

– Igram aktivno 20 godina i napravila sam malu pauzu, ali već sam registrirana u mađarskom klubu MLE. U hrvatskom nogometu bila sam 12 godina i nisam ništa promijenila, ljude koji vode klubove treba maknuti. Možda dođu bolji koji žele dobro ženskom nogometu.

Objasnila je i nerazmjer muškog i ženskog nogometa, plaća, poštovanja o kojemu se priča.

– Ronaldo se u Juventus prodao za 100 milijuna eura i oni su to vratili u roku tjedan dana prodajom dresova. U ženskom nogometu takva zainteresiranost za dresove ne postoji, nema feedbacka. Sustav je kriv za to, ali i percepcija ljudi.