Repeša isključen, Mustapić junak završnice za veliku gostujuću pobjedu

Luka Božić

Košarkaš Zadra postao je fenomen ABA lige. Ovog ljeta malo je nedostajalo da preseli u Partizan

Igrač je to koji svojim brojkama zadivljuje regionalnu košarkašku publiku iz utakmice u utakmicu, a kada Božić igra dobro onda je to za Zadar – istoimeni blagdan. Znate kako se kaže kada vam nešto ne pođe za rukom (nije svaki dan Božić), a kada je Luka dobar Zadar obično pobjeđuje one koje bi pobijediti mogao ili trebao.