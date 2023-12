U debiju na klupi Cibone mladi Repeša nadmudrio svog mentora Jusupa

Premda su, od većeg dijela domaće košarkaške javnosti, na put u Zadar ispraćeni kao janjci koji idu na klanje, košarkaši Cibone u Zagreb se vraćaju s velikim, i za mnoge neočekivanim, skalpom. Dakle, prvi domaći poraz dosad dominantom Zadru nanijela je Cibona (83:79) koja je i ovu utakmicu morala igrati s pet seniora pri čemu posljednjih šest minuta na parketu nije bilo niti jedinog im centra Vukovića.

A da priča bude zanimljivija u svom debiju na klupi Cibone, i u hrvatskom prvenstvu, Dino Repeša nadmudrio je svog učitelja Danijela Jusupa kod kojeg je, u KK Zagreb, šegrtovao tri sezone. Dakako, učinio je to uz veliku pomoć pomoćnika Bariše Krasića, koji je formalno vodio ovu utakmicu i uz čije ime stoji mogućnost odlaska, a kojeg bi direktor kluba Tomislav Šerić trebao zadržati kako zna i umije (recimo nekom stimulacijom).

Pogodivši pet trica u prvih sedam i pol minuta, cibosi su u osmoj minuti imali "plus 9" (22:13). Ubacivši još tri trice, uz osam pogođenih iz 12 pokušaja, Zagrepčani su na odmor otišli s plijenom od sedam koševa (43:36).

Domaćinima u tom dijelu nije pomogao ni ulazak njihova najboljeg igrača Luke Božića kojeg je Zadrov trener Danijel Jusup planirao poštedjeti no kod vodstva gostiju 39:30 ipak ga je digao s klupe. No, u svojih šest i pol minuta u prvom poluvremenu Božić je upisao samo dva skoka pa se u nastavku očekivao njegov puni napadački doprinos, ponajprije u onom kreativnom dijelu bez kojeg Zadranima očito ne ide. No, to se ovaj put nije dogodilo, Božića nije bilo sve do posljednje minute kada je zabio dvije trice ali to je bilo prekasno.

A sve dok Jusup nije naredio presing po cijelom trenu Zadar je bio u velikom zaostatku koji je krajem treće četvrtine iznosio 15 koševa (53:68). No, onda je kod Zagrepčana umor počeo činiti svoje pogotovo kod jedinog raspoloživog razigravača Kreše Radovčića koji je posljednju dionicu otvorio s isforsiranim tricaškim pokušajem a potom i s izgubljenom loptom. Izgubili su cibosi u tom razdoblju još dvije lopte, počeli su solirati u napadu (jer za nešto smišljeno više nisu imali snage) i Zadar je stigao na samo pet koševa zaostatka (68:73, 71:76). No, onda je iz individualne akcije, minutu prije kraja susreta, tricu pogodio Aranitović (71:79) i to je prelomilo susret.

Kao što već spomenusmo, Zadrani su u posljednjoj minuti krenuli u posljednji juriš no za preokret je bilo prekasno. Premoreni kapetan Radovčić (21 koš, 6 asista) zabio je dva bacanja a potom je jedno ubacio i Perasović koji je odigrao sjajno utakmicu (19 koševa) pogodivši sva četiri tricaška pokušaja. Osim spomenutog Aleksandra Aranitovića (13 koševa, 8 skokova) hvale vrijedan doprinos bio je i Ivana Majcunića (16 koševa). A leđa su podmetnula i dva Cibonina klinca koji su odmarali seniore pa je Zvonimir Kujundžić odigrao čak 20 i pol minuta (5 koševa) a Ferderber 13 i pol (tri koša) i oni će ovaj dan pamtiti za cijelu karijeru.

Kod razočaranih domaćina, koji su imali prevlast u skoku (19 napadačkih skokova) prednjačio je Dario Drežnjak (25 koševa, 6 napadačkih skokova) no on u ključnim igračima ovog sastava Božiću (10 koševa, 6 skokova), Žganecu (2 koša, šut 1-6) i Ramljaku (1 koš, šut iz igre 0-6) nije imao istinske partnere. No, zato je svoju priliku i dodijeljenu minutažu uspješno konzumirao mladi Krševan Klarica (21 koš, trice 4-12).