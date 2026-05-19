USPJELE SU

Košarkašice Broda na Savi prvi put prvakinje Hrvatske

Slavonski Brod: Trening košarkašica ŽKK "Brod na Savi"
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
19.05.2026.
u 19:33

U tri finalne utakmice Brod na Savi je nadigrao Šibenik s nevjerojatnih 93 razlike

Košarkašice Broda na Savi po prvi su put u klupskoj povijesti osvojile naslov prvakinja Hrvatske, one su u finalu sa 3-0 svladale Šibenik, u trećoj utakmici igranoj u utorak u Slavonskom Brodu bile su bolje sa 92-59 (31-9, 18-11, 27-14, 16-25).

Kao i u prve dvije finalne utakmice Brođanke su uvjerljivo nadigrale svoje suparnice, a pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvih 10 minuta nakon kojih je bilo 22 razlike. 

Brođanke je do pobjede vodila Kiara Jackson sa 18 koševa, 16 je dodala Klara Rimarčuk, a 15 Iva Slonjšak koja je ostvarila i 8 asistencija te 7 skokova. Bendu Yeaney je zabila 19 za Šibenik.

U tri finalne utakmice Brod na Savi je nadigrao Šibenik s nevjerojatnih 93 razlike.
Željko Jerkov za VL

'Osvojio sam olimpijsko zlato za Jugoslaviju pa završio u zatvoru, oduzeli su mi vezice i opasač'

– Imao sam sreću igrati s najboljima na svijetu. Igrao sam s Ćosićem, Kićanovićem, Delibašićem, Dalipagićem, Slavnićem... Ali bez nas ostalih nisu mogli. Netko je morao držati momčad zajedno. Igrao sam s najboljim centrom na svijetu, Krešimirom Ćosićem. Bila su dva najbolja beka na svijetu, Kićanović i Delibašić, a tu je bilo i najbolje krilo na svijetu, Dalipagić

