Vatrena Srpkinja zaprosila nogometaša pa ga ostavila jer je 'nije mogao pratiti'

Životni put Sare Garović, rođene u Beogradu, nije tipična sportska priča o linearnom usponu i uspjehu. To je slojevita drama o snovima, izdaji, padu na samo dno i nevjerojatnoj snazi volje koja ju je na kraju dovela do vrha o kojem je nekada mogla samo sanjati. Danas je nositeljica igre Crvene zvezde i reprezentativka Srbije, no put do tog statusa bio je popločan izazovima koji bi mnoge slomili. Zanimljivo, njezina prva sportska ljubav uopće nije bio rukomet. Kao djevojčica, s jednakom je strašću kao i dječaci iz susjedstva trčala za nogometnom loptom, maštajući o karijeri na zelenim travnjacima. Ipak, sudbina ju je usmjerila prema rukometnom terenu, gdje je njezin talent za borbenost, pregled igre i snažan udarac pronašao svoj pravi izraz.

Prije nego što su njeni sportski uspjesi postali glavna tema, Srbija je brujala o njenom privatnom životu, a jedan događaj posebno se urezao u kolektivno pamćenje. U vrijeme dok je bila u vezi s nogometašem Miljanom Šoškićem, Sara je odlučila uzeti stvar u svoje ruke i napraviti potez koji se rijetko viđa. Na jednoj nogometnoj utakmici, pred punim tribinama i suigračima svog partnera, organizirala je spektakularnu prosidbu. Cijeli plan skovan je u tajnosti, uz pomoć trenera Dragana Stevanovića i ostatka nogometne momčadi, dok Šoškić nije ni slutio što mu se sprema. Strateg ga je, pod izlikom taktike, ostavio izvan početnog sastava kako bi se mogao u potpunosti prepustiti trenutku. Nakon drugog postignutog gola, koji je osigurao uvjerljivu pobjedu od 4:1, svi su igrači potrčali prema tribinama uz povike: "Idemo ka snajki!", a zatim na koljenima proslavili pogodak, stvarajući savršenu uvertiru za trenutak kada je Sara postavila pitanje. Bio je to romantičan čin o kojem su svi pisali

Međutim, kao i u mnogim filmskim pričama, uslijedio je neočekivani preokret. Idila nije dugo potrajala, a zaruke su raskinute. Jeka romantične prosidbe još se nije stišala, a javnost je ostala zatečena viješću o prekidu. Kao i uvijek direktna i bez dlake na jeziku, Garović je kasnije objasnila razloge, a njene su riječi ponovno odjeknule. Izjavila je kako je do razlaza došlo jer je nogometaš jednostavno "nije mogao pratiti"..

Svoje prve korake napravila je 2007. godine u RK Avala, gdje je brzo postalo jasno da se radi o iznimnom potencijalu. Njezin talent nije mogao proći nezapaženo, što ju je ubrzo odvelo u redove Voždovca, kluba u kojem je provela četiri ključne godine, bruseći svoje vještine i izrastajući u igračicu koja obećava. Njezina karijera u Srbiji bila je putovanje kroz različite klubove, od kojih je svaki predstavljao novu stepenicu u njezinom razvoju. Nosila je dresove Inđije, Radničkog, Juniora, Medicinara iz Šapca i na koncu Bekamenta iz Aranđelovca.

S navršenih 20 godina potpisala je ugovor za poljski klub Koszalin. Bio je to san svakog mladog sportaša: prilika za igranje u jakoj ligi, profesionalni razvoj i financijska neovisnost. Međutim, taj se san vrlo brzo pretvorio u najgoru noćnu moru. Problemi su počeli gotovo odmah. Umjesto transparentnog ugovora i legalnog radnog statusa, klub joj je plaću isplaćivao u gotovini, "na ruke", bez ikakvih prijava i, što je najvažnije, bez važeće radne dozvole. Mlada i neiskusna, našla se u situaciji u kojoj je bila potpuno nezaštićena, prepuštena na milost i nemilost poslodavca koji je očito kršio zakon. Njezina pozicija bila je iznimno ranjiva; bila je strankinja u nepoznatoj zemlji, bez pravne zaštite, a njezina karijera ovisila je o ljudima koji nisu marili za njezinu dobrobit. Taj osjećaj nemoći bio je tek uvod u kalvariju koja je slijedila i koja će joj trajno obilježiti život i karijeru. Situacija je postajala sve teža, a klub je pokazivao sve manje obzira prema svojoj igračici, tretirajući je ne kao sportašicu, već kao potrošnu robu.

Eskalacija užasa dogodila se kada je Sara zadobila ozljedu. U bilo kojem profesionalnom okruženju, to bi značilo stanku, adekvatno liječenje i proces oporavka. No, za čelnike Koszalina, njezino zdravlje bilo je sporedna stvar. Unatoč bolovima i liječničkim preporukama, vršili su na nju ogroman pritisak i prisiljavali je da nastavi igrati, riskirajući tako trajno oštećenje i kraj karijere. Vrhunac neprofesionalnosti i ljudske bešćutnosti bio je pogrešan medicinski tretman kojem su je podvrgnuli, a koji joj je dodatno ugrozio zdravlje. Umjesto da joj pomognu, svojim su joj postupcima nanosili još veću štetu. Bio je to period ispunjen fizičkom boli, ali i dubokim osjećajem izdaje i razočaranja. San o europskoj karijeri rasplinuo se u surovu stvarnost izrabljivanja. Svaki trening i svaka utakmica postali su mučenje, a njezino tijelo i duh bili su na rubu izdržljivosti. Bilo je jasno da u takvim uvjetima ne može nastaviti, no najgori udarac tek je trebao uslijediti.

Kada je napokon odlučila napustiti toksično okruženje i vratiti se kući, nije ni slutila da će joj ilegalni aranžman u kojem ju je držao poljski klub zapečatiti sudbinu na najokrutniji mogući način. Prilikom povratka u Poljsku, na putu za rješavanje preostalih obveza, zaustavljena je na aerodromu u Berlinu. Zbog neregularnog statusa i nepostojanja radne dozvole tijekom boravka u Poljskoj, njemačke vlasti tretirale su je kao ilegalnog radnika. Uslijedio je šok. Trogodišnja zabrana igranja.

Nakon što je trogodišnja zabrana istekla, Sara Garović je bila spremna za veliki povratak na europsku scenu. Nije se vratila tiho, već na velika vrata. U sezoni 2022./2023. potpisala je za jednog od najvećih europskih klubova – njemačku Borussiju Dortmund. Iako se u Dortmundu nije zadržala dugo, to iskustvo bilo je neprocjenjivo. Dokazala je sebi i drugima da pripada samom vrhu europskog rukometa i da je poljski incident nije uništio, već ojačao. Vratila se na mapu kao igračica na koju treba računati, a njeno ime ponovno se počelo s poštovanjem izgovarati u rukometnim krugovima diljem Europe.

Nakon njemačke epizode, 2023. godine donijela je odluku koja je oduševila navijače u Srbiji – vratila se kući i potpisala za Crvenu zvezdu. Taj se potez pokazao kao pun pogodak, kako za nju, tako i za klub. U poznatom okruženju, s ogromnom podrškom s tribina, Sara je proigrala i postala apsolutna liderica ekipe. U svojoj 31. godini, Sara Garović konačno je dočekala svoj debi za reprezentaciju Srbije, i to na najvećoj mogućoj pozornici – Svjetskom prvenstvu 2025. godine. Taj trenutak bio je emotivna kruna njene karijere. Na svojoj debitantskoj utakmici protiv Urugvaja pokazala je svu raskoš svog talenta, postigavši šest golova i dokazavši da joj je mjesto u nacionalnoj vrsti.

Uz sve profesionalne turbulencije, Sara Garović je ostvarena i kao majka osmogodišnjeg sina Viktora. Upravo je zbog majčinstva u jednom trenutku karijeru stavila na čekanje, posvetivši se u potpunosti novoj i najvažnijoj ulozi u životu. Ta pauza nije označila kraj njene sportske priče, već početak novog, zrelijeg poglavlja. Vratila se rukometu s novom motivacijom, pokazujući da je moguće uskladiti zahtjeve vrhunskog sporta i obiteljskog života.