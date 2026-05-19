Luka Mikrut ispao na startu kvalifikacija za Roland Garros

Hrvatski tenisač Luka Mikrut nije se uspio plasirati u 2. kolo kvalifikacija za nastup na drugom "grand slam" turniru sezone Roland Garrosu, bolji od njega bio je bosansko-hercegovački predstavnik Nerman Fatić sa 6-4, 6-4.

Ranije u utorak su druga dva hrvatska predstavnika Matej Dodig i Borna Gojo bili uspješni. Dodig je svladao Kineza Zhoua Yia sa 1-6, 6-3, 7-5 te će u 2. kolu igrati protiv Bolivijca Huga Delliena, dok je Gojo pobijedio domaćeg predstavnika s pozivnicom Saschu Gueymarda Wayenburga sa 6-3, 6-4. Splićanin će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Henriquea Roche.