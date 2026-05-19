Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TENIS

Luka Mikrut ispao na startu kvalifikacija za Roland Garros

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
19.05.2026.
u 19:47

Ranije u utorak su druga dva hrvatska predstavnika Matej Dodig i Borna Gojo bili uspješni

Hrvatski tenisač Luka Mikrut nije se uspio plasirati u 2. kolo kvalifikacija za nastup na drugom "grand slam" turniru sezone Roland Garrosu, bolji od njega bio je bosansko-hercegovački predstavnik Nerman Fatić sa 6-4, 6-4. 

Ranije u utorak su druga dva hrvatska predstavnika Matej Dodig i Borna Gojo bili uspješni. Dodig je svladao Kineza Zhoua Yia sa 1-6, 6-3, 7-5 te će u 2. kolu igrati protiv Bolivijca Huga Delliena, dok je Gojo pobijedio domaćeg predstavnika s pozivnicom Saschu Gueymarda Wayenburga sa 6-3, 6-4. Splićanin će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Henriquea Roche.
Ključne riječi
tenis Roland Garros Luka Mikrut

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!