Veliki obrat: Sergej Jakirović saznao novog protivnika u odlučujućoj utakmici za Premier ligu

Engleski nogomet potresa skandal koji je promijenio ishod doigravanja za Premier ligu. Nekoliko dana prije finala, neovisna disciplinska komisija donijela je drastičnu odluku: Southampton je izbačen iz natjecanja. Klub je proglašen krivim za špijuniranje polufinalnog protivnika Middlesbrougha, čime je prekršio pravila integriteta. U finalu će se tako naći Middlesbrough, momčad koju je Southampton izbacio u polufinalu s ukupnih 2:1. Uz izbacivanje, klub je kažnjen i oduzimanjem četiri boda za sljedeću sezonu.

Slučaj "Spygate", kako su ga prozvali mediji, pokrenut je nakon službene žalbe Middlesbrougha Engleskoj nogometnoj ligi (EFL). Klub je sumnjao da je Southamptonov analitičar neovlašteno snimao njihov trening uoči prve polufinalne utakmice. Sumnje je potvrdila fotografija muškarca skrivenog iza stabla kako mobitelom bilježi aktivnosti na terenu. Suočen s dokazima, Southampton je priznao višestruko kršenje pravila EFL-a koja zabranjuju promatranje treninga unutar 72 sata od utakmice. Priznanje se nije odnosilo samo na Middlesbrough, već i na utakmice protiv Oxforda i Ipswicha.

Odluka disciplinske komisije bila je brza i oštra. U službenom priopćenju EFL-a stoji da je Southampton izbačen zbog kršenja pravila koja od klubova zahtijevaju ponašanje "u duhu najvećeg poštenja", čime se šalje jasna poruka o važnosti sportskog integriteta. Iz Middlesbrougha su pozdravili ishod, navodeći: "Vjerujemo da ovo šalje jasnu poruku za budućnost naše igre u pogledu sportskog integriteta i ponašanja". Southampton ima pravo na žalbu, no namjera je da se cijeli proces okonča prije finalne utakmice kako bi se osigurala regularnost natjecanja.

Ovaj rasplet znači da će hrvatski trener Sergej Jakirović i njegov Hull City igrati protiv Middlesbrougha u utakmici nazvanoj "najskupljom na svijetu". Pobjedniku pripada financijski paket vrijedan oko 230 milijuna eura od TV prava i sudjelovanja u Premier ligi. Jakirovićeva momčad mora se brzo preorijentirati na novog protivnika u borbi za ulazak u najviši rang engleskog nogometa. Finale je na rasporedu u subotu, 23. svibnja, na legendarnom Wembleyju, a nakon ovog skandala, ulozi su veći nego ikad.