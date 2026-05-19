'POSEBNI' SE VRAĆA

Procurio datum: Evo kad će odjeknuti 'bomba iz Madrida', sve je spremno za veliku objavu

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Real Madrid v Manchester City
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
19.05.2026.
u 21:05

Čini se da je sve dogovoreno za povratak legendarnog Portugalca na klupu madridskog velikana trinaest godina nakon njegovog odlaska. Službena objava očekuje se odmah nakon završetka sezone, a Mourinho bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor kako bi uveo red u poljuljanu svlačionicu i vratio klub na pobjedničke staze

Real Madrid planira u ponedjeljak, 25. svibnja službeno objaviti povratak Joséa Mourinha na mjesto trenera, odmah nakon što završi aktualna sezona španjolske La Lige. Prema navodima izvora bliskih klubu, usmeni dogovor o dvogodišnjem ugovoru već je postignut, a preostalo je samo potpisivanje papirologije. Ovaj potez označava dramatičan povratak čovjeka koji je vodio "Kraljevski klub" u turbulentnom razdoblju od 2010. do 2013. godine. Da su pregovori u završnoj fazi, potvrđuje i činjenica da se Mourinho već oprostio sa svojim sadašnjim klubom Benficom, gdje je proveo posljednju sezonu. Iako je ranije tvrdio da postoji 99 posto šanse da će ostati u Lisabonu, čini se da je zov španjolske prijestolnice bio previše jak da bi mu se odupro. "Posebni" se tako vraća na Santiago Bernabéu, a navijači s nestrpljenjem očekuju novo poglavlje u klupskoj povijesti.

Odluka o ponovnom angažmanu Mourinha izravna je posljedica jedne od najlošijih sezona Real Madrida u posljednjem desetljeću. Klub je ostao bez ijednog značajnog trofeja drugu godinu zaredom, završivši La Ligu na drugom mjestu iza vječnog rivala Barcelone te ispadanjem u četvrtfinalu Lige prvaka. Sezonu 2025./2026. obilježila je velika nestabilnost na klupi. Nakon što je Carlo Ancelotti u svibnju 2025. preuzeo brazilsku reprezentaciju, na njegovo je mjesto došao Xabi Alonso, no njegova je epizoda kratko trajala te je smijenjen već u siječnju 2026. godine. Kao privremeno rješenje postavljen je Álvaro Arbeloa, no ni on nije uspio popraviti dojam i donijeti konzistentnost u igri. Povrh svega, mediji su izvještavali o ozbiljnim unutarnjim nemirima unutar svlačionice, čiji je vrhunac bio fizički sukob između Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija, što je dodatno naglasilo nedostatak autoriteta i discipline u momčadi.

Mourinhov prvi mandat u Madridu bio je ispunjen uspjesima, ali i kontroverzama koje su podijelile navijače i javnost. Pod njegovim vodstvom, Real Madrid je u sezoni 2011./2012. osvojio naslov prvaka Španjolske s rekordnih 100 bodova, prekinuvši tako dominaciju Guardioline Barcelone. Osvojio je i Kup kralja 2011. te španjolski Superkup 2012. godine. Ipak, to je razdoblje ostalo zapamćeno i po iznimno žestokom rivalstvu s Barcelonom, čestim sukobima s medijima i sucima te, na kraju, po dubokim podjelama unutar svlačionice. Upravo su ti narušeni odnosi doveli do njegovog odlaska na kraju sezone 2012./2013. sporazumnim raskidom ugovora. Mnogi se sada pitaju može li njegova druga epizoda donijeti više stabilnosti, a jednako toliko trofeja.

Glavni zagovornik Mourinhovog povratka je predsjednik kluba Florentino Pérez, koji u Portugalcu vidi čvrstu ruku i autoritet potreban da se momčad izvuče iz krize i ponovno postane konkurentna na najvišoj razini. Pérez je nedavno raspisao i predsjedničke izbore, a potencijalni kandidati imaju rok do subote za prijavu. Iako je poduzetnik Enrique Riquelme najavio moguću kandidaturu, Pérez ostaje apsolutni favorit. Zanimljivo, kako piše Goal.com, Pérez razmatra u Mourinhov ugovor ugraditi klauzulu koja bi Riquelmeu, u slučaju izborne pobjede, omogućila da raskine suradnju s Portugalcem i dovede drugog trenera. Sam Mourinho je nedavno oprezno komentirao situaciju: “Još nisam čuo ništa izravno od Real Madrida, ali nitko od nas nije naivan. Postoje razgovori između mog agenta Jorgea Mendesa, predsjednika i uprave kluba. Osobno ću razgovarati s Realom sljedeći tjedan i tada ću donijeti odluku.”

Stručnjaci imaju podijeljena mišljenja o ovom potezu. Bivši sportski direktor Reala, Jorge Valdano, smatra da bi Mourinho mogao donijeti pozitivan početni šok, ali izražava zabrinutost oko dugoročnog održavanja harmonije u svlačionici. S druge strane, mnogi vjeruju da su upravo njegovo iskustvo, taktička disciplina i pobjednički mentalitet ono što je Madridu prijeko potrebno. Prema prvim informacijama, Mourinho namjerava zahtijevati potpunu predanost od igrača i planira iz temelja promijeniti predsezonske pripreme te politiku rotacije kako bi smanjio učestalost ozljeda mišića koje su mučile momčad posljednje dvije sezone. Njegov povratak također se uklapa u širi trend u europskom nogometu, gdje se klubovi u kriznim vremenima sve češće okreću starim, provjerenim imenima. Primjeri poput Zinedinea Zidanea, koji je u svom drugom mandatu također donio uspjeh Realu, daju nadu navijačima, dok neuspjesi poput onog Franka Lamparda u Chelseaju služe kao upozorenje. Dok nogometni svijet čeka službenu potvrdu, jedno je sigurno: povratak "Posebnog" na Bernabéu označit će početak novog, bez sumnje dramatičnog, poglavlja u povijesti Real Madrida.
Ključne riječi
nogomet Real Madrid Jose Mourinho

